Борьба с коррупцией

Стал известен доход кандидата в прокуроры Волгоградской области

Борьба с коррупцией 27.05.2020 13:03
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27.05.2020 13:03


Кандидат в прокуроры  Волгоградской области - Западно-Сибирский транспортный прокурор Денис Костенко  в  2019 году получил доход  в размере  4 111 470 рублей, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на открытую информацию надзорного ведомства. Доход супруги Дениса Костенко составил почти 3-х миллиона рублей. В собственности семьи жилой дом, земельный участок и автомобиль АУДИ А7. 

Как ранее сообщало информагентство, действующий прокурор Волгоградской области Максим Ершов задекларировал доход в 3 миллиона 691 тысячу рублей, что меньше заработка возможного преемника примерно на 420 тысяч. Кроме того, доход супруги Максима Ершова за 2019 год составил скромные 460 тысяч.  
Напомним, еще 23 апреля Волгоградская областная дума в дистанционном режиме - методом опроса поддержала представление генпрокурора РФ о назначении прокурором  Волгоградской области Дениса Костенко. В пресс-службе облдумы заявляли, что необходимость принятия постановления носила безотлагательный характер. Далее решение о назначении нового прокурора Волгоградской области должен принять глава государства. На сегодняшний день, прокуратуру региона по-прежнему возглавляет Максим Ершов. Денис Костенко так же числится Западно-Сибирским транспортным прокурором.

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