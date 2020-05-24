Группу молодежи задержали в Волгограде за гоп-стоп на улице





Двоих жителей Волгограда 18 и 19 лет, уже имеющих судимости, и двоих 17-летних подростков задержали полицейские по подозрению в уличном разбое. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, о нападении группы молодых людей , похитивших под угрозой ножа 50 тысяч рублей, заявили в полицию двое местных жителей.

Оперативники задержали подозреваемых по горячим следам. Как установили полицейские, молодежь в тот день отмечала дома день рождение одного из товарищей. В ходе празднования у них возник умысел - выйти на улицу и под угрозой ножа завладеть деньгами у случайного прохожего. Увидев на улице двух мужчин, подозреваемые под угрозой оружия отобрали у них телефоны и при помощи приложения «мобильный банк» перевели с карты одного из них 50 тысяч рублей себе на счет. Перевести деньги с карты второго потерпевшего злоумышленникам не удалось в связи с отсутствием денежных средств на счету. По факту разбоя возбуждено уголовное дело. За содеянное подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.



