



Всего за последние сутки коронавирус был диагностирован у 42 человек. Общее количество заболевших в регионе выросло до 386 случаев, из которых 9 - летальные. Выздоровели 88 человек.

Сегодня под наблюдением в режиме самоизоляции на дому находятся 2422 человека. В больницах находится 751 пациент, из которых 716 взрослых и 35 детей.

Один человек скончался от последствий заболевания коронавирусной инфекцией в Волгоградской области за минувшие сутки. Как сообщили ИА "Высота 102" в оперативном штабе региона, по состоянию на 1 мая в регионе от COVID-19 скончались 9 человек. В федеральной статистике, отметим, этот летальный случай пока не указан.