Здравоохранение

Эпидемии нет: в Волгоградской области подсчитали заболевших гриппом

Здравоохранение 28.01.2020 08:43
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28.01.2020 08:43


В Волгоградской области сохраняется неэпидемическая ситуация по заболеваемости ОРВИ и гриппом. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, с 20 по 26 января показатель заболеваемости населения региона составил 58,3 на 10 тысяч населения, ниже эпидемического порога на 48%. По всем возрастным группам населения, в том числе среди детей, заболеваемость ниже пороговых значений.
По данным еженедельных лабораторных исследований заболеваемость в большинстве случаев вызвана респираторными вирусами (риновирус, бокавирус) – 75% в общей структуре, а также вирусом гриппа типа В (25%). 
Между тем, как уже сообщало ИА «Высота 102», в некоторых школах Волгоградской области закрываются отдельные классы на карантин в связи с большим количеством заболевших. 

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