Эпидемии нет: в Волгоградской области подсчитали заболевших гриппом





В Волгоградской области сохраняется неэпидемическая ситуация по заболеваемости ОРВИ и гриппом. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, с 20 по 26 января показатель заболеваемости населения региона составил 58,3 на 10 тысяч населения, ниже эпидемического порога на 48%. По всем возрастным группам населения, в том числе среди детей, заболеваемость ниже пороговых значений.

По данным еженедельных лабораторных исследований заболеваемость в большинстве случаев вызвана респираторными вирусами (риновирус, бокавирус) – 75% в общей структуре, а также вирусом гриппа типа В (25%).

Между тем, как уже сообщало ИА «Высота 102», в некоторых школах Волгоградской области закрываются отдельные классы на карантин в связи с большим количеством заболевших.



