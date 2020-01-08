Драмы, рождение и возрождение памятников Волгограда в 2019 году





В прошедшем году у волгоградских памятников была насыщенная жизнь - они появлялись на свет, меняли облик, переживали драмы. ИА «Высота 102» вспоминает самые знаковые события, связанные с объектами, которые существуют для того, чтобы мы помнили о нашей истории и людях, которые ее делали.

Главный памятник Волгограда - монумент «Родина-мать зовет!» пережил масштабную реставрацию впервые за полвека. Наиболее заметным и привлекающим внимание стал ремонт наружной поверхности одной из самых грандиозных статуй мира. За тем, как растут металлические леса вокруг монумента, как на высоте работают реставраторы, и как «Родина-мать» постепенно обретает обновленный вид, наблюдали журналисты российских и зарубежных СМИ, гости города и коренные волгоградцы.





Волгоградский художник-импрессионист Виктор Лосев создал тысячи работ на тему мирной жизни Сталинграда-Волгограда. Он писал в основном на пленэре, прямо на улицах. И часто дарил свои картины, отражающие яркость и душевность окружающего мира, простым жителям. Теперь в городе появился памятник Виктору Лосеву - скульптура установлена прямо на гранитном парапете на Центральной набережной.





Нечто, из ряда вон выходящее произошло вокруг реставрации объекта культурного наследия федерального значения «Ролик». Этот памятник героическим связистам, защищавшим Сталинград, расположен на Острове Людникова в Краснооктябрьском районе Волгограда. Скандал разразился после того, как выяснилось, что компания - подрядчик завысила стоимость проектно-сметных работ, и, получив деньги в полном объеме, выполнила работу «спустя рукава». Было возбуждено уголовное дело. Только после того, как следователи провели необходимые экспертизы, рабочим разрешили исправить вопиющие недоделки.





В прошедшем году наша выдающая землячка Александра Николаевна Пахмутова отметила большой юбилей. Композитору исполнилось 90 лет. По этому случаю в Центральном концертном зале Волгоградской филармонии прошел большой концерт. Зрители смогли увидеть и услышать трогательное видеообращение уроженки Бекетовки к землякам. А еще - теперь в Волгограде есть памятник той самой девочке с окраины Сталинграда, которая прошла большой путь, создала великие музыкальные произведения и стала одним из символов эпохи.





Памятник над братской могилой на улице Богунской наконец-то привели в достойный вид - заново оштукатурили, восстановили кирпичную кладку, парапет, ограждение и ступени. Здесь покоятся воины 253-го Таращанского, 61-го Богунского, 10-го Донецкого полков 45-й стрелковой дивизии. Объект культурного наследия долгое время находился в ужасающем состоянии. Местные жители с болью смотрели на то, как разрушается память о защитниках Сталинграда, писали письма в различные инстанции, слышали многочисленные обещания, но все оставалось как прежде. Когда памятник наконец-то открыли после ремонта, многие не могли сдержать слез.





Бронекатер - участник Сталинградской битвы, поднятый со дна Волги 5 ноября 2017 года, установили на постамент на нижней террасе Центральной набережной. БК-31 и его героический экипаж, сражавшийся до конца, пролежали на отмели рядом с островом Голодный 75 лет. Известно, что свой последний бой краснофлотцы приняли 9 октября 1942 года. Теперь судно, пробитое десятками осколков, стало памятником военной истории.





Под конец 2019 года у здания Сталинградского обкома КПРФ на улице Новороссийской по инициативе местных коммунистов установили памятник Иосифу Сталину. Бронзовый бюст, изготовленный еще в советское время, отреставрировали к 140-летию со дня рождения советского вождя. Иосиф Виссарионович был лидером государства с конца 20-х годов прошлого века до самой своей смерти в 1953 году. Его имя наш город носил с 1925 по 1961 год. Споры вокруг исторической личности не только не утихают, а даже разгораются все жарче и жарче. Появление в Волгограде памятника Сталину тоже вызвало неоднозначную реакцию. Кто-то не понял к чему все это, а кто-то не мог скрыть восторга.