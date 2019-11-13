Культура

В Волгоградском институте культуры - новый ректор

Культура 13.11.2019 13:05
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13.11.2019 13:05


Новым ректором Волгоградского государственного института культуры, как сообщает ИА "Высота 102",  назначена Оксана Луконина – декан факультета искусств учебного заведения. Стаж педагогической работы 49-летнего доктора искусствоведения составляет 29 лет. Оксана Луконина окончила Петрозаводскую государственную консерваторию.  Опытный педагог сменит на посту руководителя учреждения Александра Веденеева, в последнее время исполнявшего обязанности ректора ВГИИКа.

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