Здравоохранение

Инородный предмет нашли в теле пациента Волгоградского онкодиспаснера спустя 10 лет после операции

Здравоохранение 16.10.2019 15:47
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16.10.2019 15:47


Сегодня Волгоградский областной суд постановил взыскать с регионального онкодиспансера 120 тысяч рублей в пользу бывшего пациента. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе облсуда, мужчина получит компенсацию морального вреда за некачественно оказанную медицинскую услугу.  В 2008 году в данном медучреждении ему провели операцию. После хирургического вмешательства в процессе перевязки больного медики не нашли установленный ему дренаж. Проведенное УЗИ обнаружить пропажу также не помогло. Предмет нашелся  в брюшной полости мужчины только спустя 10 лет в ходе обследования, которое он проходил в другом медицинском учреждении. 
Судебно-медицинская экспертиза показала, что в теле мужчины имеется инородный предмет толщиной около 0,4 см и длиной 18 см. Других операций за прошедшие годы ему не проводили. При этом жалоб на самочувствие у инициатора судебного разбирательства за все эти годы  не возникло. Поэтому эксперты пришли к выводу, что признаки причинения вреда его здоровью отсутствуют.  Суд  с этим доводом согласился, но признал, что мужчине была оказана некачественная медицинская услуга.

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