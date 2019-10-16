Инородный предмет нашли в теле пациента Волгоградского онкодиспаснера спустя 10 лет после операции





Сегодня Волгоградский областной суд постановил взыскать с регионального онкодиспансера 120 тысяч рублей в пользу бывшего пациента. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе облсуда, мужчина получит компенсацию морального вреда за некачественно оказанную медицинскую услугу. В 2008 году в данном медучреждении ему провели операцию. После хирургического вмешательства в процессе перевязки больного медики не нашли установленный ему дренаж. Проведенное УЗИ обнаружить пропажу также не помогло. Предмет нашелся в брюшной полости мужчины только спустя 10 лет в ходе обследования, которое он проходил в другом медицинском учреждении.

Судебно-медицинская экспертиза показала, что в теле мужчины имеется инородный предмет толщиной около 0,4 см и длиной 18 см. Других операций за прошедшие годы ему не проводили. При этом жалоб на самочувствие у инициатора судебного разбирательства за все эти годы не возникло. Поэтому эксперты пришли к выводу, что признаки причинения вреда его здоровью отсутствуют. Суд с этим доводом согласился, но признал, что мужчине была оказана некачественная медицинская услуга.



