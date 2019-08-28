В Волгограде на братскую могилу придут опытные реставраторы

От Сталинграда - до Великой Победы 28.08.2019 09:49
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28.08.2019 09:49
Братскую могилу защитников Сталинграда на пересечении улиц Таращанцев и Богунской в Краснооктябрьском районе восстановит волгоградская компания ООО «СМУ 44». Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, работы начнутся после подписания контракта и получения соответствующего разрешения в комитете государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области. Подрядной организации предстоит привести в порядок памятник и прилегающую к нему территорию с ограждением.
Специалисты волгоградской компании - победителя аукциона имеют опыт восстановления объектов историко-культурного наследия. Так, в Краснооктябрьском районе организация выполняла капитальный ремонт дома по проспекту Ленина, 93, который входит в комплекс застройки 1952-1955 годов, в Центральном районе проводила обновление фасадов зданий областного суда и педагогического университета.
Братская могила воинов 45-й стрелковой дивизии также отнесена к объектам культурного наследия, поэтому все мероприятия будут проводиться под постоянным авторским надзором разработчиков проекта.
Согласно техническому заданию подрядной организации предстоит снять старую штукатурку и нанести новую, обработав поверхность грунтовкой, восстановить кирпичную кладку. Приведут в порядок и парапет, ограждение, а также ступени и гранитные плиты, уложив новые плиты взамен утерянных. На последнем этапе подрядная организация очистит территорию от сорной травы, посеет газон и высадит многолетники.
Перед началом работ специалисты провели обследование памятника, установленного в 1950 году, которое показало разрушение штукатурного слоя, частичную утрату мраморных плит постамента и ступеней, а также сколы и трещины на них. На металлическом ограждении зафиксированы следы коррозии, разрушена кирпичная кладка подпорной стены. Восстановительные работы на памятнике пройдут впервые.
Гарантия на все работы составит 5 лет. В этот период подрядная организация будет следить за состоянием объекта и в случае возникновения возможных дефектов устранит их за счет своих средств.
Справка. В братской могиле захоронены воины 253-го Таращанского, 61-го Богунского, 10-го Донецкого полков 45-й стрелковой дивизии им. Героя Гражданской войны Николая Щорса. Известны фамилии 80 погибших, общее число захороненных неизвестно. Известно, что в дни Сталинградской битвы дивизия принимала участие в боях на территории завода «Красный Октябрь» и прилегающих улицах поселка Металлургов, а в 1943 году части дивизии участвовали в уничтожении окруженной северной группы войск противника. За стойкость, мужество, героизм в марте 1943-го дивизия была преобразована в 74-ю гвардейскую стрелковую дивизию и завершила боевой путь в Берлине.
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