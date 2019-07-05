СОГАЗ-Мед подвел итоги федерального конкурса «Народный врач-2019»

В преддверии Дня медицинского работника в России прошел традиционный конкурс «Народный врач», организованный страховой компанией «СОГАЗ-Мед».

Как сообщили ИА «Высота 102» в страховой компании, конкурс позволяет жителям регионов выразить свое мнение и отметить труд специалистов медицинских организаций. В течение месяца пациенты выбирали самых достойных работников здравоохранения путем голосования. Основными критериями отбора традиционно стали высокий профессионализм, внимание к пациенту и доброжелательность медицинских работников.

В Волгограде конкурс «Народный врач-2019» проходил на базе ГБУЗ «Волгоградский областной клинический госпиталь ветеранов войн». Отдать свой голос за лучшего медицинского работника госпиталя ветеранов войн можно было, опустив анкету в урну для голосования, которые были установлены на территории этого медучереждения и в офисах СОГАЗ-Мед.

Волгоградский филиал АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» поздравляет победителей!

Лучший врач-гериатр – Стороженко Евгений Юльевич;

Лучший врач-невролог – Санеев Александр Сергеевич;

Лучший врач-хирург – Алифанов Сергей Анатольевич;

В 2019 году в конкурсе «Народный врач» приняли участие 19 субъектов РФ: Республика Бурятия, Республика Башкортостан, Республика Коми, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Амурская, Архангельская, Астраханская, Волгоградская, Иркутская, Мурманская, Московская, Оренбургская, Саратовская, Сахалинская области, а также города Санкт-Петербург и Москва.

www.sogaz-med.ru . Каждый лауреат получил памятный приз и диплом конкурса «Народный врач» за высокий профессионализм, внимательность к пациентам и беззаветную преданность медицине. Конкурс, организованный при поддержке региональных медицинских учреждений, Территориальных фондов ОМС, Департаментов здравоохранения, охватил 118 медицинских организаций, свои голоса за лучших докторов и медицинских сестер отдали более 18,5 тысяч пациентов, а лауреатами стали 122 медицинских работника различных специальностей. Имена всех победителей можно узнать в разделе пресс-релизов на сайте. Каждый лауреат получил памятный приз и диплом конкурса «Народный врач» за высокий профессионализм, внимательность к пациентам и беззаветную преданность медицине.





Компания «СОГАЗ-Мед» ставит во главу проведения конкурса мнения пациентов, что позволяет выразить признательность и сказать СПАСИБО лучшим медицинским работникам.





Если вы застрахованы в компании «СОГАЗ-Мед» и у Вас возникли вопросы, связанные с получением медицинской помощи в системе ОМС или качеством оказания медицинских услуг, обращайтесь в СОГАЗ-Мед по круглосуточному телефону контакт-центра 8-800-100-07-02 (звонок по России бесплатный). Подробная информация на сайте www.sogaz-med.ru.



