В Волгоградском медуниверситете избрали нового ректора





Новым ректором Волгоградского государственного медицинского университета сегодня избран заместитель губернатора региона Владимир Шкарин, сообщает ИА «Высота 102». За кандидата медицинских наук, имеющего серьезный опыт управленческой работы в региональной системе здравоохранения, проголосовало большинство делегатов выборной конференции.









Голосование было тайным. Свой выбор из двух кандидатов, аттестованных комиссией Минздрава РФ, сделали 183 делегата от всех структурных подразделений ВолгГМУ. В итоге за кандидатуру Владимира Шкарина проголосовали 172 человека. На кресло ректора ВУЗа также претендовал Андрей Воронков - заместитель директора филиала волгоградского медуниверситета в Пятигорске. Вся процедура избрания ректора проходит согласно действующему законодательству РФ. Протоколы конференции будут направлены в министерство здравоохранения РФ, которое впоследствии заключит с новым ректором трудовой договор сроком на 5 лет.





Владимир Петров, который руководил ВолгГМУ с 1990 года, скорее всего, будет назначен президентом ВУЗа. Решение рекомендовать профильному министерству это назначение принял сегодня ученый совет медуниверситета.



