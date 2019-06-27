Здравоохранение

В Волгоградском медуниверситете избрали нового ректора

Здравоохранение 27.06.2019 15:38
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27.06.2019 15:38


Новым  ректором  Волгоградского государственного медицинского университета  сегодня  избран  заместитель губернатора региона Владимир Шкарин, сообщает  ИА «Высота 102». За кандидата медицинских наук, имеющего серьезный опыт управленческой работы в региональной системе здравоохранения,  проголосовало большинство делегатов выборной конференции. 


Голосование было тайным. Свой выбор из двух кандидатов, аттестованных комиссией Минздрава РФ, сделали 183 делегата от всех структурных подразделений ВолгГМУ. В итоге за кандидатуру Владимира Шкарина проголосовали 172 человека. На кресло ректора ВУЗа также претендовал Андрей Воронков - заместитель директора филиала волгоградского медуниверситета  в Пятигорске. Вся процедура избрания ректора проходит согласно действующему законодательству РФ. Протоколы конференции будут направлены  в министерство здравоохранения РФ, которое впоследствии заключит с новым ректором трудовой договор сроком на 5 лет. 

Владимир Петров, который руководил ВолгГМУ с 1990 года, скорее всего, будет назначен президентом ВУЗа. Решение рекомендовать профильному министерству это назначение принял сегодня ученый совет медуниверситета.

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