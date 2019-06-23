Происшествия 23.06.2019 10:56
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23.06.2019 10:56
Пожилая женщина пострадала сегодня утром в ДТП в Краснооктябрьском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” источники в экстренных службах региона, по предварительным данным, около половины девятого на пересечении проспектов Металлургов и Ленина столкнулись две легковые иномарки. При столкновении их отбросило на тротуар. Там под колеса авто попала 80-летняя пенсионерка. Женщину госпитализировали. Врачи диагностировали у нее сотрясение головного мозга и ушиб. По словам очевидцев, авария произошла около остановки “Завод Красный Октябрь”.
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