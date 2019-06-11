От Сталинграда - до Великой Победы

Место захоронения тысяч защитников Сталинграда под Саратовом благоустроят за федеральный счет

От Сталинграда - до Великой Победы 11.06.2019 18:01
1450 1
11.06.2019 18:01


Поворинское кладбище в Саратовской области, на котором захоронены тысячи защитников Сталинграда, включили в федеральную программу. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на СМИ Саратовской области, в Министерстве обороны РФ в ответ на обращения местных активистов заявили, что объект будет реконструирован. Федеральная программа «Создание и восстановление военно-мемориальных объектов» рассчитана на 2019–2024 годы.
О плачевном состоянии места захоронения участников Сталинградской битвы в Саратовской области не раз сообщали федеральные СМИ. Так, журналисты рассказывали о том, что в овраге, в котором покоятся останки бойцов, периодически обваливается грунт, обнажая человеческие кости. А рядом с захоронением местные жители периодически свозят бытовой мусор. 
В 2018 году депутат Волгоградской облдумы Михаил Таранцов направил письмо председателю Государственной думы Вячеславу Володину, избранному, в том числе, от Саратовской и Волгоградской областей, с просьбой вмешаться в проблему и поспособствовать выделению из российской казны денег на реконструкцию объекта. Парламентарий отметил, что в Саратовской области захоронены тела тысяч защитников Сталинграда. «По пути следования из Сталинграда в 1942-1943 годах многие наши земляки-военнослужащие умирали в вагонах санитарных поездов, не добравшись до госпиталей прифронтового города. Тела умерших хоронили, в том числе, и в овраге, расположенном на территории данного городского округа. Трупы укладывали навалом, пересыпая землей, что и сохранилось до наших дней в нетронутом состоянии – за забором территории мемориала Поворинского военного кладбища», - отмечал в своем обращении депутат облдумы. Далее последовала долгая переписка различных профильных структур, включая Министерство обороны. В военном ведомстве, в частности, пояснили, что на перезахоронение или реконструкцию кладбища выделять финансирование права не имеют, этим вопросом обязаны заниматься органы местного самоуправления. Власти Балашовского района собственных средств на приведение в достойный вид памятного объекта не имеют. Поэтому в итоге было принято решение о включении объекта в федеральную программу.
За счет финансирования из российского бюджета, как рассчитывает администрация Балашовского района, можно будет решить проблему расширения прилегающего к мемориалу оврага и проведения там работ по благоустройству.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97
Популярное по теме
В Волгограде монумент «Родина-мать зовет!» начали одевать в металлические леса
27.05.2019 12:55
14086 4
Из Керчи в Волгоград прибыл исторический бронекатер времен Великой Отечественной
10.06.2019 20:14
2283 0
Место захоронения тысяч защитников Сталинграда под Саратовом благоустроят за федеральный счет
11.06.2019 18:01
1451 1
От Сталинграда - до Великой Победы
10.06.2019 20:14
От Сталинграда - до Великой Победы 10.06.2019 20:14
2283 0 Обсудить

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
27.05.2019 12:55
От Сталинграда - до Великой Победы 27.05.2019 12:55
14086 4 Обсудить

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
14.05.2019 08:36
От Сталинграда - до Великой Победы 14.05.2019 08:36
8018 4 Обсудить

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
10.05.2019 09:35
От Сталинграда - до Великой Победы 10.05.2019 09:35
7051 0 Обсудить

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
10.05.2019 07:17
От Сталинграда - до Великой Победы 10.05.2019 07:17
4376 0 Обсудить

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
09.05.2019 17:22
От Сталинграда - до Великой Победы 09.05.2019 17:22
12357 0 Обсудить

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
09.05.2019 15:59
От Сталинграда - до Великой Победы 09.05.2019 15:59
2276 0 Обсудить

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
09.05.2019 11:52
От Сталинграда - до Великой Победы 09.05.2019 11:52
732 0 Обсудить

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
08.05.2019 17:39
От Сталинграда - до Великой Победы 08.05.2019 17:39
8688 1 Обсудить

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
08.05.2019 14:53
От Сталинграда - до Великой Победы 08.05.2019 14:53
1838 0 Обсудить

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
08.05.2019 13:35
От Сталинграда - до Великой Победы 08.05.2019 13:35
898 3 Обсудить

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
08.05.2019 11:46
От Сталинграда - до Великой Победы 08.05.2019 11:46
546 0 Обсудить

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
08.05.2019 11:04
От Сталинграда - до Великой Победы 08.05.2019 11:04
7556 45 Обсудить

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
08.05.2019 11:04
От Сталинграда - до Великой Победы 08.05.2019 11:04
917 9 Обсудить

0
Далее
От Сталинграда - до Великой Победы
03.05.2019 16:12
От Сталинграда - до Великой Победы 03.05.2019 16:12
8772 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

20:07
«Высота 102»ТВ: В Волгограде горожане остались один на один с солнцемСмотреть фотографииCмотреть видео
19:26
В СК России заявили о намерении объективно расследовать дело Михаила МузраеваСмотреть фотографии
18:01
Место захоронения тысяч защитников Сталинграда под Саратовом благоустроят за федеральный счетСмотреть фотографии
17:23
В Волгограде водителя автобуса отправили в колонию за смерть пассажиркиСмотреть фотографии
16:51
Главный антимонопольщик Волгоградской области поблагодарил журналиста Ивана Голунова за расследование о похоронном бизнесеСмотреть фотографии
16:06
В Волгограде столкнулись "Лада" и "Audi", пострадала водитель иномарки (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
15:53
Кандидаты в депутаты Волгоградской облдумы готовы принять спонсорскую помощь от избирателейСмотреть фотографии
14:07
В Волгограде экс-сотрудника регионального госжилнадзора будут судить за мошенничествоСмотреть фотографии
13:27
В Волжском уроженец Башкортостана пытался обокрасть нумизматаСмотреть фотографии
13:24
Волгоградские налоговики предупредили о третьей «волне» перехода на кассовые аппаратыСмотреть фотографии
12:29
Из Волгограда в Челябинскую область уедут на утилизацию более 50 кг отработанных батареекСмотреть фотографии
12:10
В Волгоградской области УК наказали за нечищеные дымоходы и вентиляцию в 24 домахСмотреть фотографии
11:05
Делом помощника руководителя СК России Михаила Музраева занимается Следственное управление ФСБ Смотреть фотографии
10:14
В Волгограде ищут сбежавшего с места смертельного ДТП водителяСмотреть фотографии
10:10
В Волгограде школьник утонул у памятника ЛенинуСмотреть фотографии
08:52
Полицейский из Волгоградской области восстановил семейную связь жителей двух регионовСмотреть фотографии
22:00
Актив ЛДПР из Волгограда едет в Москву с настроем избавиться от неудачных кандидатов в губернаторыСмотреть фотографии
20:34
Задержанного в Волгограде бизнесмена Владимира Зубкова спецбортом доставили в МосквуСмотреть фотографии
20:14
Из Керчи в Волгоград прибыл исторический бронекатер времен Великой ОтечественнойСмотреть фотографии
20:05
«Высота 102»ТВ: Волгоград взбудоражили слухи об обысках у очень влиятельных людей Смотреть фотографииCмотреть видео
19:46
Задержан бывший руководитель СУ СК по Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:51
Медикам Волгоградской области пообещали рост зарплат в 2020 годуСмотреть фотографииCмотреть видео
17:45
Замгубернатора Волгоградской области высказался об обысках (ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ВИДЕО) Смотреть фотографииCмотреть видео
17:42
В Волгограде водитель перевернувшейся машины погиб по дороге в больницуСмотреть фотографии
16:54
В Волгограде арестовали женщину за надпись на мемориалеСмотреть фотографии
16:10
Судью в Волгоградской области обвиняют в вынесении фиктивных решенийСмотреть фотографии
16:05
В Волгоградской области у единороссов перед конференцией возникла задержка Смотреть фотографии
15:47
В Волгограде облегчили жизнь автолюбителям на проблемной улицеСмотреть фотографии
15:20
Студенты МГУ проходят практику в АО «КАУСТИК»Смотреть фотографии
14:46
Закон Волгоградской области скорректируют с учетом новых стандартов помощи неизлечимо больным людямСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 