Место захоронения тысяч защитников Сталинграда под Саратовом благоустроят за федеральный счет





Поворинское кладбище в Саратовской области, на котором захоронены тысячи защитников Сталинграда, включили в федеральную программу. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на СМИ Саратовской области, в Министерстве обороны РФ в ответ на обращения местных активистов заявили, что объект будет реконструирован. Федеральная программа «Создание и восстановление военно-мемориальных объектов» рассчитана на 2019–2024 годы.

О плачевном состоянии места захоронения участников Сталинградской битвы в Саратовской области не раз сообщали федеральные СМИ. Так, журналисты рассказывали о том, что в овраге, в котором покоятся останки бойцов, периодически обваливается грунт, обнажая человеческие кости. А рядом с захоронением местные жители периодически свозят бытовой мусор.

В 2018 году депутат Волгоградской облдумы Михаил Таранцов направил письмо председателю Государственной думы Вячеславу Володину, избранному, в том числе, от Саратовской и Волгоградской областей, с просьбой вмешаться в проблему и поспособствовать выделению из российской казны денег на реконструкцию объекта. Парламентарий отметил, что в Саратовской области захоронены тела тысяч защитников Сталинграда. «По пути следования из Сталинграда в 1942-1943 годах многие наши земляки-военнослужащие умирали в вагонах санитарных поездов, не добравшись до госпиталей прифронтового города. Тела умерших хоронили, в том числе, и в овраге, расположенном на территории данного городского округа. Трупы укладывали навалом, пересыпая землей, что и сохранилось до наших дней в нетронутом состоянии – за забором территории мемориала Поворинского военного кладбища», - отмечал в своем обращении депутат облдумы. Далее последовала долгая переписка различных профильных структур, включая Министерство обороны. В военном ведомстве, в частности, пояснили, что на перезахоронение или реконструкцию кладбища выделять финансирование права не имеют, этим вопросом обязаны заниматься органы местного самоуправления. Власти Балашовского района собственных средств на приведение в достойный вид памятного объекта не имеют. Поэтому в итоге было принято решение о включении объекта в федеральную программу.

За счет финансирования из российского бюджета, как рассчитывает администрация Балашовского района, можно будет решить проблему расширения прилегающего к мемориалу оврага и проведения там работ по благоустройству.



