Культура

В Волгограде в Год театра назвали победителей «Золотой указки»

Культура 24.04.2019 16:20
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24.04.2019 16:20


Сегодня в «Бизнес-гимназии» Волгограда подвели итоги IV Регионального конкурса «Золотая указка – 2019», посвященного году театра в России. Как сообщает ИА «Высота 102», в конкурсе приняли участие воспитанники детского сада, учащиеся школ и колледжей Волгограда и области. Конкурсанты представили авторские документальные и мультипликационные фильмы, театральные постановки.

«В течение года на базе «Бизнес-гимназии» работали творческие мастерские, проводились обучающие семинары для руководителей театральных коллективов, педагогов, а также мастер-классы с участием народной артистки РФ, актрисы НЭТ Аллы Забелиной, ведущей актрисы Молодежного театра Натальи Стрельцовой, актера Волгоградского музыкального драматического казачьего театра Алексея Соколова», — рассказала директор средней школы «Бизнес гимназии» Инга Ващенко.
Компетентное жюри, в состав которого вошли известные актеры волгоградских театров и журналисты Волгоградского ТВ, отметило творческий подход к воплощению замысла в работах ребят и определило победителей в трех номинациях.
• «Лучшая театральная постановка» — Театральный коллектив «Зеркало» гимназии №1 Центрального района Волгограда под руководством Есаевой Людмилы Викторовны с отрывком из пьесы Энсио Рислакки «Безобразная Эльза»  и театральный коллектив «Призма» Ленинского ДЮЦа под руководством Цукановой Юлии Нурисламовны с постановкой по произведению Н. Носова «Незнайка».
• «Лучший мультипликационный фильм» — «Бумажная пластика. Прикладной дизайн», Жирновский ЦДТ под руководством Митрофановой Натальи Павловны.
• «Лучший обучающий фильм» — «Цветотип», МОУ СШ №86 Тракторозаводского района Волгограда под руководством Кропотовой Евгении Николаевны.
Все победители награждены грамотами, ценными подарками и денежными премиями.

В заключение состоялся гала-концерт творческих коллективов,  выступления которых вызвали шквал эмоций и аплодисментов. 

Вне конкурса показала свое мастерство и театральная студия «Бизнес-гимназии» с отрывком из пьесы В. Ольшанского «13 звезда» под руководством Хмуриной Елены Владимировны — «Пилигрим», неоднократный победитель и призер областных конкурсов театральных коллективов Волгоградской области.

Организаторами конкурса стали Ресурсный центр научно-методического сопровождения педагогов, работающих с талантливыми и одаренными детьми, ГАУ ДПО «Волгоградская государственная академия последипломного образования» и АНОО средняя школа «Бизнес-гимназия» Волгограда.

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