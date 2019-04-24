В Волгограде в Год театра назвали победителей «Золотой указки»





Сегодня в «Бизнес-гимназии» Волгограда подвели итоги IV Регионального конкурса «Золотая указка – 2019», посвященного году театра в России. Как сообщает ИА «Высота 102», в конкурсе приняли участие воспитанники детского сада, учащиеся школ и колледжей Волгограда и области. Конкурсанты представили авторские документальные и мультипликационные фильмы, театральные постановки.





«В течение года на базе «Бизнес-гимназии» работали творческие мастерские, проводились обучающие семинары для руководителей театральных коллективов, педагогов, а также мастер-классы с участием народной артистки РФ, актрисы НЭТ Аллы Забелиной, ведущей актрисы Молодежного театра Натальи Стрельцовой, актера Волгоградского музыкального драматического казачьего театра Алексея Соколова», — рассказала директор средней школы «Бизнес гимназии» Инга Ващенко.

Компетентное жюри, в состав которого вошли известные актеры волгоградских театров и журналисты Волгоградского ТВ, отметило творческий подход к воплощению замысла в работах ребят и определило победителей в трех номинациях.

• «Лучшая театральная постановка» — Театральный коллектив «Зеркало» гимназии №1 Центрального района Волгограда под руководством Есаевой Людмилы Викторовны с отрывком из пьесы Энсио Рислакки «Безобразная Эльза» и театральный коллектив «Призма» Ленинского ДЮЦа под руководством Цукановой Юлии Нурисламовны с постановкой по произведению Н. Носова «Незнайка».

• «Лучший мультипликационный фильм» — «Бумажная пластика. Прикладной дизайн», Жирновский ЦДТ под руководством Митрофановой Натальи Павловны.

• «Лучший обучающий фильм» — «Цветотип», МОУ СШ №86 Тракторозаводского района Волгограда под руководством Кропотовой Евгении Николаевны.

Все победители награждены грамотами, ценными подарками и денежными премиями.





В заключение состоялся гала-концерт творческих коллективов, выступления которых вызвали шквал эмоций и аплодисментов.





Вне конкурса показала свое мастерство и театральная студия «Бизнес-гимназии» с отрывком из пьесы В. Ольшанского «13 звезда» под руководством Хмуриной Елены Владимировны — «Пилигрим», неоднократный победитель и призер областных конкурсов театральных коллективов Волгоградской области.





АНОО средняя школа «Бизнес-гимназия» Волгограда . Организаторами конкурса стали Ресурсный центр научно-методического сопровождения педагогов, работающих с талантливыми и одаренными детьми, ГАУ ДПО «Волгоградская государственная академия последипломного образования» и



