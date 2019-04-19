Выборы

Вице-губернатор Волгоградской области Валентина Гречина готова стать депутатом от «ЕР»

Выборы 19.04.2019 16:12
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19.04.2019 16:12


Сегодня участником предварительного голосования «Единой России» стала вице-губернатор Волгоградской области Валентина Гречина. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе реготделения партии. Это уже второй по счету заместитель главы региона, который выразил желание участвовать в праймериз. Ранее заявку подал Владимир Шкарин, а также глава Волгограда Виталий Лихачев.
Всего зарегистрировано 219 человек, желающих стать кандидатами в депутаты Волгоградской областной думы от «ЕР». Заявления принимаются до 30 апреля. Праймериз пройдет 26 мая. До этой даты все участники обязаны принять участие как минимум в двух дебатах, а также провести ряд встреч с населением. Выборы пройдут 8 сентября.

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