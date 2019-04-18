



Житель Камышина может угодить в тюрьму, едва успев выйти на свободу. Как рассказали сегодня ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, против 42-летнего судимого мужчины возбуждено уголовное дело по статье “Кража”.