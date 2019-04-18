Происшествия

Житель Волгоградской области украл сок и конфеты, чтобы отметить освобождение из колонии

Происшествия 18.04.2019 10:29
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18.04.2019 10:29


Житель Камышина может угодить в тюрьму, едва успев выйти на свободу. Как рассказали сегодня ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, против 42-летнего судимого мужчины возбуждено уголовное дело по статье “Кража”.
Накануне ночью в полицию обратился владелец торгового павильона, который сообщил, что кто-то вломился в его торговую точку. После того, как сработала сигнализация, к магазину подъехал наряд росгвардейцев. Правоохранители увидели, что кто-то разбил витрину и залез внутрь. Они задержали взломщика на месте. Как оказалось, поживиться чужим добром решил местный житель, который днем ранее вышел из колонии, где также сидел за кражу. По словам горе-грабителя, он пытался найти в павильоне алкоголь, однако его добычей стали только сок и конфеты. Теперь камышанину может грозить до 5 лет лишения свободы. 

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