Происшествия

Полиция задержала жителей Новосибирска и Волгограда, кравших деньги у стариков

Происшествия 21.03.2024 17:34
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21.03.2024 17:34


В Волгограде 88-летний пенсионер дважды стал жертвой одних и тех преступников, которые проникали в его жилище под видом электриков и газовиков. По подозрению в совершенных преступлениях оперативниками ГУ МВД России по Волгоградской области накануне были задержаны двое жителей Новосибирска и один волгоградец. 

Выйти на след преступников полицейские смогли только после второй кражи – когда пострадавший  пенсионер обратился с заявлением в полицию.

Житель Волгограда 1936 года рождения сообщил о том, что трое неизвестных мужчин под предлогом проверки газового оборудования пришли к нему домой и похитили 18 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска городского УМВД России по горячим следам задержали подозреваемых, – сообщили в управлении волгоградского МВД России. 


Сообщается, что впервые троица наведалась к пенсионеру в апреле 2023 года. Тогда, правда, мужчины, возраст которых от 28 до 39 лет, представились пожилому человеку работниками энергосбытовой компании. Пока один из них якобы осматривал электропроводку, его подельники нашли в шкафу 39 800 рублей и похитили деньги.


В волгоградской полиции предполагают, что жертвами задержанных может быть большее количество пожилых людей. На данный момент установлена причастность задержанных к совершению уже шести краж. Общий ущерб потерпевшим составил более четверти миллиона рублей.

Следователи отдела полиции № 2 УМВД России по Волгограду возбудили уголовное дело по ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигуранты заключены под стражу. Проводятся мероприятия, направленные на установление других эпизодов преступной деятельности лжегазовиков, – прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. 

Фото, видео: ГУ МВД России по Волгоградской области 

 

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