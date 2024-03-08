Минобороны: над Волгоградской областью сбили 11 БПЛА

Атаки 11 беспилотных летательных аппаратов отражены в Волгоградской области. Об этом, как передает V102.RU, сообщило Минобороны России.

- В течение ночи были пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации, - говорится в официальном сообщении оборонного ведомства. - Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области, одиннадцать БпЛА уничтожены над территорией Волгоградской области.

В свою очередь губернатор Волгоградской области сообщил, что атака БПЛА была отражена в Городищенском районе. По его словам, жертв и разрушений нет.

Фото из архива ИА «Высота 102»