В Волгограде экс-инспектора ГИБДД за взятки в 36 млн лишили звания и отправили в колонию на 8 лет

Бывший старший государственный инспектор отделения технического надзора ОГИБДД УМВД России по г. Волгограду Виталий Пшеничный осужден к 8 годам 1 месяцу лишения свободы в колонии строгого режима за получение взяток на 36 миллионов рублей и мошенничество.

Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, Волгоградский областной суд сегодня, 19 февраля, оставил приговор суда первой инстанции без изменения. Он вступил в законную силу.

Центральный районный суд Волгограда ранее приговорил Пшеничного к 8 годам и 1 месяцу колонии строгого режима. Также он лишен права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти в органах государственной власти и органах местного самоуправления сроком на 4 года, с лишением специального звания капитан полиции. Осужденный не согласился с решением суда и подал апелляцию, в которой просил вынести ему оправдательный приговор.

Пшеничный обвинялся по двум статьям УК РФ: чч. 5, 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки, в том числе в особо крупном размере), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Следствием и судом установлено, что бывший инспектор ГИБДД получал деньги от индивидуального предпринимателя, который занимался регулярными пассажирскими перевозками с нарушениями, за непривлечение его к административной ответственности. С мая 2017 года по февраль 2019 год Пшеничный получил в качестве взяток свыше 22 млн рублей. Еще более 650 тысяч рублей он получил с декабря 2018 года по март 2019 года от водителей маршруток за непривлечение к ответственности за осуществление регулярных пассажирских перевозок при наличии аннулированного свидетельства о разрешении движения по маршруту. Будучи уже уволенным со службы, Пшеничный продолжил получать от коммерсанта денежные средства под видом якобы их передачи бывшим коллегам за попустительство по службе. Таким способом с марта 2019 года по февраль 2020 года он завладел еще суммой в размере около 13 млн рублей.

Противоправная деятельность пресечена сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области.

Сообщается, что вину Пшеничный не признал.

Ранее, напомним, супруга Пшеничного Екатерина настаивала на невиновности мужа. По ее словам, если бы ее супруг получал такие деньги, то в их доме были бы золотые унитазы, а у семьи - лучшие курорты, дорогая недвижимость и автомобили. Женщина утверждала, что их семья живет очень скромно и всего этого не имеет. По мнению Екатерины, ее мужа оговорил бывший гендиректор компании-перевозчика, место которого занял супруг после увольнения из ГИБДД.

Любопытно также и то, что уголовное дело в отношении Пшеничного возбуждал известный следователь Дмитрий Николаев, которого самого впоследствии обвинили в получении взяток и приговорили к 10 годам колонии строгого режима.