В Волгограде рабочий в строящемся ЖК при падении сломал ребра

В Кировском районе Волгограда на стройплощадке упал с высоты 54-летний рабочий. Как стало известно V102.RU от собственного источника, пострадавший сломал семь ребер.

— Мужчину с переломами накануне привезли в областную больницу на Ангарском. Мужчина два дня терпел адскую боль дома. Получил направление в стационар из поликлиники, — уточнил источник.

Известно, что происшествие со строителем случилось 6 февраля около обеда. Рабочий получил травму на территории ЖК «Санаторный» по улице Пожарского, 338Б.

Напомним, что под окнами высотного дома на улице Грушевской в Ворошиловском районе Волгограде нашли труп студента одного из волгоградских вузов.

Фото: архив ИА «Высота 102»