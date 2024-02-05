В Волгограде со второй попытки начнут суд над экс-чиновником Земцовым





Ворошиловский районный суд в Волгограде приступит к рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего главы департамента городского хозяйства Виталия Земцова на следующей неделе. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на картотеку суда, заседание назначено на 14 февраля. Это будет повторная попытка приступить к судебному следствию.

Напомним, что ранее первое заседание в Ворошиловском райсуде по уголовному делу в отношении Виталия Земцова было назначено на 31 января текущего года. Однако процесс был отложен в связи с болезнью судьи. При этом сам Виталий Земцов на заседание в конце января не являлся.

Виталия Земцова, согласно картотеке суда, обвиняют по ч. 1 ст. 286 УК РФ – превышение должностных полномочий, повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства. Однако до сих пор СУ СК России по Волгоградской области никак не комментировало обстоятельства совершенного экс-чиновником преступления.

Меж тем, сообщает ИА «Высота 102», уголовное дело связано с заключением Земцовым госконтрактов в период работы в администрации Волгограда.