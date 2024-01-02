Происшествия 02.01.2024 17:51
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02.01.2024 17:51
Серьезное ДТП случилось сегодня на трассе Волгоград-Москва. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, грузовик DAF под управлением 64-летнего водителя двигался со стороны Михайловки в Воронежскую область. При выполнении поворота налево он не предоставил преимущество в движении автомобилю Lifan.
В результате столкновения пострадали четыре человека, которые находились в легковом автомобиле. Как стало известно V102.RU, фура следовала из Азербайджана.
Состояние пострадавших уточняется в комитете здравоохранения Волгоградской области.Фото ГУ МВД по Волгоградской области
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