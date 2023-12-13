Здравоохранение

Производитель пропавшей вакцины от кори назвал сроки поставок в Волгоградскую область

Здравоохранение 13.12.2023 10:22
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13.12.2023 10:22


Поставки пропавшей из Волгоградской области и других регионов России вакцины от кори, краснухи и паротита начнутся в конце декабря. Об этом ИА «Высота102» сообщили в холдинге «Нацимбио».
- На протяжении 2023 года холдинг «Нацимбио» поставлял вакцину для профилактики кори, краснухи и паротита в объемах, предусмотренных государственным контрактом. Значительная часть препарата уже доставлена в регионы, - сообщили в пресс-службе группы компаний. - В этом году мы досрочно завершили поставки моновакцины против кори в регионы России. По госконтрактам с Минздравом РФ в субъекты передано в общей сложности 907,8 тысяч доз монопрепарата для национального календаря профилактических прививок. Также в течение 2023 года для вакцинации населения в рамках подчищающей иммунизации против кори, которая проводится в стране по поручению Роспотребнадзора, «Микроген» дополнительно выпустил более 800 тысяч доз моновакцины.
Заминку в производстве комбинированных коревых вакцин в холдинге объяснили качеством поступавшего на производство сырья, которое не проходило входной контроль качества.
- Сейчас эти затруднения устранены, и часть серий препаратов еще находятся в производстве, а часть уже проходят выпускающие контроли, - отметили в пресс-службе холдинга. – «Нацимбио» делает все возможное, чтобы минимизировать сдвиги сроков поставок. Поставки комбинированных вакцин против кори-краснухи-паротита и кори-паротита в регионы России начнутся после 20 декабря этого года и продолжатся в первом квартале 2024 года.
Напомним, как сообщало V102.RU, отечественная вакцина «Вактривир» от кори, краснухи и паротита пропала из волгоградских поликлиник еще летом. Позже препарата не осталось и в частных медучреждениях. По мнению соучредителя и директора АНО «Коллективный иммунитет» Антонины Обласовой, к дефициту привел ажиотажный спрос на вакцину. После вспышек кори, разгоревшихся сразу в нескольких регионах страны, очереди на прививки выросли в разы.
- Хочется пояснить, что чудес не бывает. Вспомните, как пару лет назад в магазинах закончилась туалетная бумага и гречка. Тут механизм такой же, - писала в своём блоге «Антонина О. Вакцинах» соучредитель и директор АНО «Коллективный иммунитет» Антонина Обласова. - Невозможно просто взять и со склада достать еще мильён доз вакцины. Производитель делает ее под заказ нацкалендаря и частного сектора. Потребность известна. Если она резко взлетает в два-три раза, то получается дефицит.
Возвращения препарата ждут не только в Волгоградской области. Осенью о нехватке «Вактривира» заговорили также в Московской, Ульяновской, Ставропольской, Белгородской областях, Пермском крае и в других регионах страны.
Виктория Чумакова

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