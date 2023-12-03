Здравоохранение

«Пока нет даже на складах»: в Волгоградской области пропала популярная вакцина от кори

Здравоохранение 03.12.2023 16:25
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03.12.2023 16:25


В Волгоградской области  несколько месяцев ждут поставок комбинированной вакцины от кори, краснухи и паротита. Популярный препарат оказался в дефиците как в государственных поликлиниках, так и в частных медучреждениях, сообщает ИА «Высота102».
«Повторилась история с гречкой и бумагой»
Летом прошлого года американская фармацевтическая компания MSD предупредила о прекращении поставок в Россию вакцины М-М-Р II от кори, краснухи и паротита. Пациентам предложили отечественную альтернативу – препарат «Вактривир», производимый НПО «Микроген». По словам врачей, вакцинальные штаммы были разработаны еще в СССР и прошли серьезную проверку временем.
м Однако уход иностранного препарата с российского рынка все же не был абсолютно безболезненным. Из-за вспышек кори, зарегистрированных в том числе и в Волгоградской области, на отечественную вакцину начался ажиотажный спрос. Производители работали в авральном режиме, поставляя препарат для подчищающей иммунизации даже раньше срока. Но новые партии вакцины разлетелись крайне быстро, ведь страх перед корью сместил приоритеты тех, кто откладывал прививки или не делал их из-за собственных убеждений.
- Хочется пояснить, что чудес не бывает. Вспомните, как пару лет назад в магазинах закончилась туалетная бумага и гречка. Тут механизм такой же, - писала в своём блоге «Антонина О. Вакцинах» соучредитель и директор АНО «Коллективный иммунитет» Антонина Обласова. - Невозможно просто взять и со склада достать еще мильён доз вакцины. Производитель делает ее под заказ нацкалендаря и частного сектора. Потребность известна. Если она резко взлетает в два-три раза, то получается дефицит.
«Вакцина пропала еще летом»
С дефицитом вакцины, которая вводится детям в 12-15 месяцев и в шесть лет, жители Волгоградской области столкнулись еще летом. О нехватке препарата тогда же заговорили в Московской, Ульяновской Ставропольской, Белгородской и других областях России.
- В августе ребенку исполнился год, и мы пошли на расширенный медосмотр в поликлинику. Тогда же надеялись сделать комплексную прививку от кори, краснухи и паротита, однако вакцины не оказалось в наличии, - рассказала волгоградка Анна. – С такой же проблемой столкнулись и  знакомые из других районов города. По самым оптимистичным прогнозам, вакцина могла поступить в госучреждения в сентябре.
Осенью препарата «Вактривир»  в волгоградских поликлиниках так и не дождались. Согласно плану отгрузки, опубликованному на сайте ФЦПиЛО (федерального центра планирования и организации лекарственного обеспечения граждан - прим. редакции) Минздрава России, вторая, основная, партия препарата должна поступить в регионы до 25 декабря.  Не исключено, что внеплановая поставка медикаментов для подчищающей иммунизации могла подвинуть первоначальные сроки.
«Надеемся, что придёт после Нового года»
На этом фоне областной комитет здравоохранения не называет конкретных сроков завоза «Вактривира».
- Вакцина от кори для подчищающей иммунизации есть в наличии в медицинских организациях региона. Поступление комбинированной вакцины ожидается в ближайшее время. Ее закупкой и распределением занимается федеральный центр, - прокомментировали в облздраве.
Никакой конкретикой пока не располагают и в частных клиниках. Сразу в нескольких медучреждениях корреспондентам V102.RU подтвердили, что сейчас вакцины от кори, краснухи и паротита нет даже у поставщиков.
- Вакцины от кори, краснухи и паротита нет. Нет нигде – ни на складах, ни у дистрибьютеров, - проконсультировали администраторы педиатрических центров. - Надеемся, что препарат появится после Нового года.
До поступления комбинированной вакцины волгоградцам советуют не отказываться от монокомпонентной вакцины против кори.
- Так как случаи заболевания в городе есть, и риск заразиться ненулевой, то лучше делать моновакцину (если она есть в наличии), а по появлении «Вактривира»  или дивакцин — пройти вакцинацию против краснухи и паротита, - объяснила педиатр, врач доказательной медицины Анастасия Филиппова.
Виктория Чумакова

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