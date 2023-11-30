Происшествия

Wildberries в два раза повысил стоимость обратной доставки товаров

Происшествия 30.11.2023 20:16
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30.11.2023 20:16


Неожиданно для покупателей маркетплейс Wildberries вдвое увеличил стоимость обратной доставки товаров на склады. Как сообщает ИА «Высота 102», вместо привычных 100 рублей теперь клиенты в случае отказа от товара будут обязаны возместить 200 рублей.  

С неожиданным увеличением стоимости возврата товаров покупатели, с их слов, столкнулись при формировании заказов перед предстоящими новогодними праздниками. Данное обстоятельство вызвало негативную реакцию покупателей. 

Зачастую товары приходят с браком из-за плохой упаковки или небрежной доставки. Иногда то, что приходит, попросту не соответствует описанию. В таких случаях, конечно, приходится отказываться от товара. И если раньше 100 рублей казались не столь большой суммой, то над 200 рублями уже подумаешь, тем более, если заказываешь сразу с десяток позиций, – говорят постоянные клиенты Wildberries. – Кроме того, в случае, если речь идет о дешевых товарах, не подошедших по качеству, их, получится, выгоднее будет оставить себе, нежели платить за пересылку. 


Но и это не все. На маркетплейсе выросла еще и стоимость отказа от отдельных товаров. Так, телеграм-канал «Shot Проверка» представил в подтверждение скрин с конструктором LEGO, отказ от которого обойдет клиенту в 500 рублей. 

Напомним, ранее сообщалось о том, что после проверки прокуратуры маркетплейс Wildberries изменил порядка 20 положений, регламентирующих отношения с покупателями. Так, в частности, маркетплейсом была исключена обязанность покупателя по проверке качества товара при получении, а датой возврата продукции определен момент отказа от нее. Кроме того, срок доставки товара теперь может быть продлен только по согласованию с потребителем.


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