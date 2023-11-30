Wildberries в два раза повысил стоимость обратной доставки товаров





Неожиданно для покупателей маркетплейс Wildberries вдвое увеличил стоимость обратной доставки товаров на склады. Как сообщает ИА «Высота 102», вместо привычных 100 рублей теперь клиенты в случае отказа от товара будут обязаны возместить 200 рублей.

С неожиданным увеличением стоимости возврата товаров покупатели, с их слов, столкнулись при формировании заказов перед предстоящими новогодними праздниками. Данное обстоятельство вызвало негативную реакцию покупателей.

– Зачастую товары приходят с браком из-за плохой упаковки или небрежной доставки. Иногда то, что приходит, попросту не соответствует описанию. В таких случаях, конечно, приходится отказываться от товара. И если раньше 100 рублей казались не столь большой суммой, то над 200 рублями уже подумаешь, тем более, если заказываешь сразу с десяток позиций, – говорят постоянные клиенты Wildberries. – Кроме того, в случае, если речь идет о дешевых товарах, не подошедших по качеству, их, получится, выгоднее будет оставить себе, нежели платить за пересылку.





Но и это не все. На маркетплейсе выросла еще и стоимость отказа от отдельных товаров. Так, телеграм-канал «Shot Проверка» представил в подтверждение скрин с конструктором LEGO, отказ от которого обойдет клиенту в 500 рублей.

Напомним, ранее сообщалось о том, что после проверки прокуратуры маркетплейс Wildberries изменил порядка 20 положений, регламентирующих отношения с покупателями. Так, в частности, маркетплейсом была исключена обязанность покупателя по проверке качества товара при получении, а датой возврата продукции определен момент отказа от нее. Кроме того, срок доставки товара теперь может быть продлен только по согласованию с потребителем.



