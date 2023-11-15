Федеральные новости

В Wildberries после Генпрокуратуры повернулись лицом к покупателям

Федеральные новости 15.11.2023 17:31
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15.11.2023 17:31


Маркетплейс Wildberries изменил порядка 20 положений, регламентирующих отношения с покупателями, после проверки Генеральной прокуратуры РФ. Об этом 15 ноября сообщили в надзорном ведомстве. 

В рамках проверки, организованной по поручению Генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова, дана правовая оценка применяемым ООО «Вайлдберриз» правилам пользования торговой онлайн-площадкой. В ходе надзорных мероприятий компанией изменены около 20 положений, регламентирующих взаимоотношения маркетплейса, продавцов и покупателей, – говорится в официальном сообщении Генпрокуратуры РФ. 

Так, в частности, сообщается о том, что маркетплейсом была исключена обязанность покупателя по проверке качества товара при получении, а датой возврата продукции определен момент отказа от нее. Кроме того, срок доставки товара теперь может быть продлен только по согласованию с потребителем. 

Среди прочих изменений: 

  • зафиксировано безусловное право гражданина отказаться от приобретенной продукции, в том числе технически сложных устройств;
  • сокращен срок рассмотрения претензии о замене товара;
  • онлайн-площадкой тестируется новый функционал программного обеспечения, позволяющий отменить заказ через личный кабинет Wildberries.

Возможность компенсации расходов маркетплейсу по возврату товара надлежащего качества сохраняется лишь в отдельных случаях. К ним относятся:  

  • низкая доля выкупа покупателем;
  • значительные расстояния транспортировки, а также особенности товаров (крупногабаритные, хрупкие, невостребованные у населения, часто подменяемые недобросовестными клиентами в пунктах выдачи). При этом гражданин в момент оформления заказа предварительно информируется о конкретной сумме компенсации продавцу в связи с возвратом ему товара.

Неукоснительное соблюдение прав потребителей в сфере дистанционной торговли находится на контроле, – в заключение добавляют в Генеральной прокуратуре Российской Федерации.

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