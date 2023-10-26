Спорт

Покинувший Волгоград дзюдоист Адамян выиграл «Большой шлем» в Абу-Даби

Спорт 26.10.2023 20:31
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26.10.2023 20:31



Дзюдоист из Волгограда, являющийся чемпионом мира,  Арман Адамян сегодня, 26 октября, выиграл турнир «Большой шлем» в столице ОАЭ Абу-Даби в весе до 100 кг, сообщает V102.RU.
Начал победные соревнования российский спортсмен со второго круга, где оказался сильнее соперника из Косово Шпати Зекай. Также на пути 26-летнего Адамяна встал оппонент из Венгрии Вег Жомбор. Бой продолжился около двух минут. Затем Арман применил решающий прием, принесший ему викторию и проход в следующий раунд.  Кроме того, волгоградский спортсмен  встретился с Джафаром Костоевым, представляющим страну-хозяйку турнира.  Костоев уже становился чемпионом Азии. Однако Адамян заслуженно выиграл, повалив противника на татами и совершив удержание.
В полуфинале Арман померился силами с голландцем Михаэлем Коррелем,  чемпионом Европы и призером мирового чемпионата. Но прошлые заслуги не смутили российского дзюдоиста. Адамян при равной борьбе  в ключевой момент проявил характер и совершил победный подхват оппонента, принесший волгоградцу проход в финал.  В решающей схватке Арману противостоял также чемпион Европы и медалист мирового первенства серб Александр Куколь.   Адамян досрочно переиграл противника после совершенной подсечки и стал чемпионом турнира «Большой шлем» в ОАЭ, добавив в свою коллекцию трофеев ещё один титул.
Прошедшие соревнования, на которых российские спортсмены выступали  в нейтральном индивидуальном статусе, являются отборочными на Олимпийские игры-2024 в Париже.
Напомним,  Арман Адамян в мае нынешнего года стал чемпионом мира в Катаре. Спортсмен в данный момент тренируется в Санкт-Петербурге у сына бывшего тренера президента России Анатолия  Рахлина, Михаила.
Фото: Федерации дзюдо Волгоградской области / vk.com

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