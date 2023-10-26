Покинувший Волгоград дзюдоист Адамян выиграл «Большой шлем» в Абу-Даби

В полуфинале Арман померился силами с голландцем Михаэлем Коррелем, чемпионом Европы и призером мирового чемпионата. Но прошлые заслуги не смутили российского дзюдоиста. Адамян при равной борьбе в ключевой момент проявил характер и совершил победный подхват оппонента, принесший волгоградцу проход в финал. В решающей схватке Арману противостоял также чемпион Европы и медалист мирового первенства серб Александр Куколь. Адамян досрочно переиграл противника после совершенной подсечки и стал чемпионом турнира «Большой шлем» в ОАЭ, добавив в свою коллекцию трофеев ещё один титул.
Прошедшие соревнования, на которых российские спортсмены выступали в нейтральном индивидуальном статусе, являются отборочными на Олимпийские игры-2024 в Париже.
Напомним, Арман Адамян в мае нынешнего года стал чемпионом мира в Катаре. Спортсмен в данный момент тренируется в Санкт-Петербурге у сына бывшего тренера президента России Анатолия Рахлина, Михаила.
Фото: Федерации дзюдо Волгоградской области / vk.com