Общество

В Волгограде сотрудники МВД вышли в рейд против электросамокатчиков

Общество 22.09.2023 21:18
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22.09.2023 21:18


Сегодня, 22 сентября, про томный вечер пятницы можно было легко забыть. Особенно тем, кто передвигался по улицам на электросамокатах. По городу курсировали машины со спецсигналами — люди в погонах высматривали нарушителей и терпеливо объясняли им бесперспективность опасных поездок. 

Реакции на проверки были разные: от непонимания до искреннего удивления и даже радости. Для кого-то выписанный протокол оказался сродни лайку в Сети, а кто-то действительно задумался об опасности, которые несут в себе средства индивидуальной мобильности. 


Трое парней у стадиона «Волгоград Арена» с удовольствием рассекали на электросамокатах. Поначалу на одном СИМе спокойно уместились два человека, хотя конструкция самоката не предусматривает подобные трюки. Чуть позже один из юношей соскочил на нужной ему остановке, а двое молодых людей попытались пулей пролететь по пешеходному переходу, где и попали в поле зрения экипажа городской ГИБДД. 

— В отношении нарушителей вынесены административные постановления по ч. 2 ст. 12.29 КоАП РФ (нарушение ПДД лицом, управляющим велосипедом, либо возчиком или другим лицом, непосредственно участвующим в процессе дорожного движения). Санкция влечет наложение административного штрафа в размере 800 рублей, — рассказал заместитель командира взвода 3-й роты 1-го ОБДПС ГИБДД по городу Волгограду Александр Дугин. — Двое 18-летних молодых людей пересекали пешеходный переход, не спешившись с электросамокатов, как того требуют правила. Вину свою признали. Обещали больше так не делать.


Сами ребята, судя по их настроению, не сильно огорчились и с протоколами в руках перешли на другую сторону, везя рядом с собой электросамокаты. К слову, передвигаться по двое на одном СИМ также запрещено.  

Полицейский уточнил, что к административной ответственности могут привлекаться подростки, которым уже исполнилось 16 лет. 

— На несовершеннолетнего протокол составляется только в присутствии законного представителя или сотрудника ПДН. В основном к тем, кто пользуется электросамокатами, применяется ст. 12.29 КоАП РФ. Однако все зависит от того, какой самокат. Есть модели, для управления которыми требуется права категории «М» и даже «В». Необходимо смотреть на мощность двигателя. Электросамокаты, которые сдают в аренду, позволяют пользоваться ими без прав. Однако СИМ, мощность двигателей которых превышает 250 кВт, уже требуют свидетельств, дающих право на управление. Маркировка обычно указывается непосредственно на средстве индивидуальной мобильности, — добавляет Александр Дугин. 


На Центральной набережной как всегда многолюдно. Здесь даже никого не нужно искать — один из самокатчиков уверенно двигается по автомобильной дороге. Полиция не дремлет — и вот уже 22-летний парень, который сначала пытался оспорить нарушение, принимает все как данность и ждет составления протокола. 

— Первый раз тебя ловят? 

— Если честно, то да. Неожиданно даже. 


Парень признается, что постоянно катается, но теперь будет ездить аккуратнее, да и лишних денег у него на штрафы нет, как и желания попадать в поле зрения правоохранительных органов. 

— Хочется лишний раз напомнить, что если взрослый передвигается на одном электросамокате вместе со своим несовершеннолетним ребенком — это тоже является нарушением ПДД. Бывает и такое, что СИМ используют, чтобы прокатиться в состоянии алкогольного опьянения, что также влечет за собой административную ответственность, — отмечает замкомандира взвода 3-й роты 1-го ОБДПС ГИБДД по Волгограду. 


Источник информагентства, знакомый с ситуацией, рассказал, что такого пристального внимания со стороны правоохранительных органов Волгограда к СИМ раньше не наблюдалось. 


— Уже как минимум два смертельных случая были, о которых публично упоминалось. Теперь пойдут проверки и облавы. К примеру, в Краснодарском крае уже вовсю идет борьба с самокатчиками, жестко пресекают нарушения, наводят порядок. Похоже, что за кикшеринг в нашем регионе тоже взялись основательно. 

Итогом сегодняшнего рейда стали 11 административных протоколов. Возраст нарушителей — от 18 до 43 лет. Всем грозят штрафы в размере 800 рублей. Полицейские уточняют, что подобные акции в дальнейшем будут проходить на постоянной основе. Поводом для профилактических рейдов стало возросшее число случаев происшествий, связанных с использованием электросамокатов, в том числе подростками. 


Напомним, что ранее сообщалось о двух смертельных происшествиях с участием электросамоктчиков. В августе прошлого года в 75-летнего волгоградца на Астраханском мосту врезался самокат — позже мужчина скончался в реанимации. В центре Волгограда 15 сентября Mercedes переехал насмерть 14-летнего мальчика, передвигавшегося на электросамокате. Накануне стали появляться первые решения волгоградских судов по факту травмирования пешеходов.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

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