Расследования

В Волгограде обезвредили условных террористов на территории ВолГУ

Расследования 27.06.2023 16:34
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27.06.2023 16:34

В Советском районе Волгограда завершились антитеррористические учения. Как сообщает ИА «Высота 102», отработка мероприятий по пресечению террористического акта проводилась на территории Волгоградского государственного университета. Учения организованы в соответствии с планом проведения, утвержденным Председателем НАК и оперативным штабом в Волгоградской области на 2023 год.


– В учении принимали участие группировка сил и средств оперативного штаба в Волгоградской области и оперативная группа муниципального образования город-герой Волгоград, – сообщили ИА «Высота 102» в оперативном штабе Волгоградской области. – Задачи учения решены в полном объеме, цели достигнуты.


Напомним, о проведении учений оперштаб предупредил жителей Волгограда сегодня, 27 июня, утром. Сообщается, что результаты проведенных мероприятий будут рассмотрены на совместном заседании ОШ и АТК.

Фото: Оперативный штаб в Волгоградской области 

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