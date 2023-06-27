В Волгограде обезвредили условных террористов на территории ВолГУ

В Советском районе Волгограда завершились антитеррористические учения. Как сообщает ИА «Высота 102», отработка мероприятий по пресечению террористического акта проводилась на территории Волгоградского государственного университета. Учения организованы в соответствии с планом проведения, утвержденным Председателем НАК и оперативным штабом в Волгоградской области на 2023 год.





– В учении принимали участие группировка сил и средств оперативного штаба в Волгоградской области и оперативная группа муниципального образования город-герой Волгоград, – сообщили ИА «Высота 102» в оперативном штабе Волгоградской области. – Задачи учения решены в полном объеме, цели достигнуты.





Напомним, о проведении учений оперштаб предупредил жителей Волгограда сегодня, 27 июня, утром. Сообщается, что результаты проведенных мероприятий будут рассмотрены на совместном заседании ОШ и АТК.

Фото: Оперативный штаб в Волгоградской области