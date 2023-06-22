Главное

Акция на Мамаевом кургане в Волгограде стала рекордной по массовости: видео

Главное 22.06.2023 09:25
0
22.06.2023 09:25




Акция, которая прошла накануне на Мамаевом кургане, стала самой массовой за последние годы. Как сообщает V102.RU, в ней приняли участие более 2,5 тысячи человек. При этом в прошлом году на главной высоте России зажгли свечи около 500 человек. 

Напомним, накануне на Мамаевом кургане состоялась акция «А завтра была война». Память павших в борьбе с фашизмом почтили губернатор Андрей Бочаров, руководители силовых и надзорных ведомств, органов власти, депутатского корпуса, духовенство, личный состав ГУ МВД по Волгоградской области, курсанты Волгоградской академии МВД, делегаты молодёжного фестиваля #ТриЧетыре, а также представители руководства центрального аппарата ФНС России, региональных управлений ФНС, председатели молодежных советов – участники Межрегиональной конференции ФНС России «Открытый диалог».

Среди тех, кто присоединился к волгоградцам и гостям города, были и представители других стран. В частности, в возложении цветов приняли участие гости из Китая, Монголии, Беларуси, Армении, Казахстана, ДНР. 

 

Фото и видео: Алексей Костяков /V102.RU

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Главное
21.06.2023 11:42
Главное 21.06.2023 11:42
Комментарии

0
Далее
Главное
20.06.2023 10:31
Главное 20.06.2023 10:31
Комментарии

0
Далее
Главное
19.06.2023 16:43
Главное 19.06.2023 16:43
Комментарии

0
Далее
Главное
14.06.2023 11:26
Главное 14.06.2023 11:26
Комментарии

0
Далее
Главное
14.06.2023 06:26
Главное 14.06.2023 06:26
Комментарии

0
Далее
Главное
13.06.2023 07:46
Главное 13.06.2023 07:46
Комментарии

0
Далее
Главное
07.06.2023 19:57
Главное 07.06.2023 19:57
Комментарии

0
Далее
Главное
07.06.2023 13:42
Главное 07.06.2023 13:42
Комментарии

0
Далее
Главное
06.06.2023 20:01
Главное 06.06.2023 20:01
Комментарии

0
Далее
Главное
06.06.2023 18:31
Главное 06.06.2023 18:31
Комментарии

0
Далее
Главное
06.06.2023 12:38
Главное 06.06.2023 12:38
Комментарии

0
Далее
Главное
01.06.2023 18:19
Главное 01.06.2023 18:19
Комментарии

0
Далее
Главное
30.05.2023 12:16
Главное 30.05.2023 12:16
Комментарии

0
Далее
Главное
26.05.2023 11:26
Главное 26.05.2023 11:26
Комментарии

0
Далее
Главное
23.05.2023 10:40
Главное 23.05.2023 10:40
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:26
Волгоградке грозит три года за клевету на полицейскогоСмотреть фотографии
15:22
Настоящие эмоции от гениального Пуччини в новом составе солистовСмотреть фотографии
14:48
Площадь пожара в промзоне Волжского увеличилась до 1200 квадратных метровСмотреть фотографии
14:29
Андрей Бочаров и гендиректор РЖД Олег Белозеров встретились в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:16
«Газель свалилась на бок»: в ДТП в Волгоградской области разбились три человекаСмотреть фотографии
13:31
Крупный пожар ликвидируют в промзоне города ВолжскогоСмотреть фотографии
12:48
В Волгограде очевидец предотвратил убийство мужчины 18-летней девушкойСмотреть фотографии
12:27
ГК «Волгострой»: дома сданы, осталось несколько квартир, в том числе и с ремонтомСмотреть фотографии
12:25
МОК проверит Елену Исинбаеву на причастность к ВС РФСмотреть фотографии
11:17
В Камышине владельца суши-бара обвинили в отравлении посетителейСмотреть фотографии
11:16
Клиенты билайна берут с собой в дорогу гигабайтыСмотреть фотографии
10:27
«Может, остановитесь?»: волгоградцы возмущены продолжающимся ростом цен на бензинСмотреть фотографии
10:05
Как мгновенно (и даже ночью) отправить энергетикам показания счетчиковСмотреть фотографии
10:00
«Ханна сутки плакала»: судимый живодер угрожал сжечь дом волгоградки после освобождения алабаяСмотреть фотографииCмотреть видео
09:39
Альфа-Банк открыл первый офис в МихайловкеСмотреть фотографии
09:25
Акция на Мамаевом кургане в Волгограде стала рекордной по массовости: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
08:33
Корпорация «Красный Октябрь» выкупила активы метзавода в ВолгоградеСмотреть фотографии
07:56
На Мамаевом кургане в Волгограде зажгли 2,5 тысячи свечей в канун Дня памяти и скорбиСмотреть фотографии
21:11
В Волгограде дальнобойщики ночью мылись за чужой счетСмотреть фотографии
20:06
В Волгограде назначили две дополнительные электрички в дни фестиваля #ТриЧетыреСмотреть фотографии
19:43
К жителям волгоградской Венеции высадился экологический десантСмотреть фотографии
18:39
ДТП с автобусом в Волгограде сковало пробкой Астраханский мостСмотреть фотографии
18:02
В Волгоградской области скончался 14-летний подростокСмотреть фотографии
17:52
ПСБ в Волгограде присоединится к молодежному фестивалю #ТриЧетыреСмотреть фотографии
17:00
Пока родители спали. В Волгоградской области 5-летний мальчик погиб после игры с сестройСмотреть фотографии
16:16
Мэрию Волгограда обязали убрать ямы около трех школСмотреть фотографии
15:38
Стройку новой скоростной трассы в Волго-Ахтубинской пойме показали с высотыСмотреть фотографииCмотреть видео
15:26
В Волгоград приедет Диана Арбенина после отмененного концертаСмотреть фотографии
14:36
Волгоградские полицейские 21 июня зажгут свечи на Мамаевом курганеСмотреть фотографии
14:34
Массовое шествие, спорт и трехчасовой концерт: программа фестиваля #ТриЧетыре в ВолгоградеСмотреть фотографии
 