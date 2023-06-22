



Акция, которая прошла накануне на Мамаевом кургане, стала самой массовой за последние годы. Как сообщает V102.RU, в ней приняли участие более 2,5 тысячи человек. При этом в прошлом году на главной высоте России зажгли свечи около 500 человек.

Напомним, накануне на Мамаевом кургане состоялась акция «А завтра была война». Память павших в борьбе с фашизмом почтили губернатор Андрей Бочаров, руководители силовых и надзорных ведомств, органов власти, депутатского корпуса, духовенство, личный состав ГУ МВД по Волгоградской области, курсанты Волгоградской академии МВД, делегаты молодёжного фестиваля #ТриЧетыре, а также представители руководства центрального аппарата ФНС России, региональных управлений ФНС, председатели молодежных советов – участники Межрегиональной конференции ФНС России «Открытый диалог».

Среди тех, кто присоединился к волгоградцам и гостям города, были и представители других стран. В частности, в возложении цветов приняли участие гости из Китая, Монголии, Беларуси, Армении, Казахстана, ДНР.