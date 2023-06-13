Спецоперация на Украине

Путин заявил об отсутствии необходимости в дополнительной мобилизации россиян

Спецоперация на Украине 13.06.2023 19:02
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13.06.2023 19:02


Президент России Владимир Путин 13 июня заявил, что на сегодня нет необходимости дополнительно мобилизации. Как сообщает РИА Новости, по его словам вопрос мобилизации должен решаться в зависимости от того, какие цели ставит перед собой РФ. 

– В зависимости от того, какие цели мы пред собой ставим, мы должны решать вопрос по мобилизации, – цитирует информагентство слова российского президента. – Я так, особенно за этим не слежу, но некоторые наши общественные деятели говорят, что нужно срочно набрать, еще миллион набрать, два миллиона. Но нет такой необходимости сегодня.

Данную информацию Владимир Путин озвучил на встрече с военными корреспондентами.

Фото: пресс-служба Кремля 

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