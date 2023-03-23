Происшествия 23.03.2023 11:26
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23.03.2023 11:26
Сыграть по-крупному решился 59-летний житель Котово в Волгоградской области, но потерял все. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, мужчина загорелся идеей быстрого обогащения после звонка якобы сотрудника брокерской компании.
Неизвестный пообещал жителю Котово, что сможет в короткие сроки приумножить его капитал, так как выгодно его инвестирует.
Мужчина поверил ему, оформил кредит на сумму 3,6 миллиона рублей и перевел деньги на расчетные счета, принадлежащие физическим лицам. После этого брокер пропал, а неудачливый инвестор понял, что стал жертвой обмана и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.
В главке напоминают, что все брокерские компании должны иметь лицензию Центробанка России. Если компания – брокер зарегистрирована за рубежом и ведет свою деятельность без лицензии ЦБ РФ, она работает вне правового поля. Также важно знать, что брокерские компании используют только счета юридических лиц.
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