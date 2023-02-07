Здравоохранение

РПН: активность гриппа А и Б выросла в Волгоградской области

Здравоохранение 07.02.2023 08:03
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07.02.2023 08:03



В Волгоградской области продолжается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном управлении Роспотребнадзора, так, за первую неделю февраля количество обращений за медпомощью жителей с признаками этих заболеваний выросло на 2,6% по сравнению с предыдущей неделей.

При этом отмечается, что количество заболевших увеличилось пропорционально по всем возрастным группам населения. 

В регионе фиксируют циркуляцию РС-вируса, аденовируса, риновируса и вируса COVID-19.  При этом увеличилась активность гриппа за счет совместной циркуляции гриппа А/H1N1/swin09 и В. Напомним, грипп Б был впервые выявлен в регионе в 2023 году. 

Из-за роста заболеваемости среди детей в двух образовательных учреждениях региона был приостановлен учебный процесс.

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