Под Волгоградом женщина исполосовала мужа ножом

Происшествия 19.12.2022 14:18
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19.12.2022 14:18
За убийство 42-летнего жителя Фроловского района Волгоградской области задержана его 36-летняя супруга. Как сообщила официальный представитель СУ СКР по региону Дарья Буянова, в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).
Семейная ссора, которая завершилась убийством, произошла 18 декабря текущего года в одном из частных домов на улице Красноармейская в городе Фролово.
По данным следствия, в результате женщина взяла нож и нанесла им удары в область груди мужчины. От полученных ранений он скончался до приезда бригады скорой помощи.
- Осознав произошедшее, подозревая самостоятельно сообщила о случившемся в правоохранительные органы, - сообщила Буянова.
С подозреваемой проводится комплекс неотложных следственных действий. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения.
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