Под Волгоградом женщина исполосовала мужа ножом









За убийство 42-летнего жителя Фроловского района Волгоградской области задержана его 36-летняя супруга. Как сообщила официальный представитель СУ СКР по региону Дарья Буянова, в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Семейная ссора, которая завершилась убийством, произошла 18 декабря текущего года в одном из частных домов на улице Красноармейская в городе Фролово.

По данным следствия, в результате женщина взяла нож и нанесла им удары в область груди мужчины. От полученных ранений он скончался до приезда бригады скорой помощи.

- Осознав произошедшее, подозревая самостоятельно сообщила о случившемся в правоохранительные органы, - сообщила Буянова.

С подозреваемой проводится комплекс неотложных следственных действий. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения.



