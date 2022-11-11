Замначальника Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский прибыл в Волгоград

В Волгоград сегодня, 11 ноября, с рабочим визитом прибыл заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-полковник Евгений Бурдинский. Как стало известно ИА «Высота 102», самолет с военачальником только что приземлился в аэропорту города-героя.

По информации информагентства, Евгений Бурдинский примет участие в торжественных мероприятиях, которые пройдут на территории музея-панорамы «Сталинградская битва». Так, в частности, генерал-полковник в торжественной обстановке передаст региону переходящий Вымпел Министра обороны Российской Федерации.

Предположительно в рамках визита замначальника Генштаба ВС РФ посетит также одно из оборонных предприятий, расположенных на территории Волгоградской области.

Фото: kremlin.ru