Происшествия

ФСБ задержала начальника почтового отделения в Волгоградской области

Происшествия 02.11.2022 12:41
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02.11.2022 12:41



Начальник одного из отделений почтовой связи Волгоградской области задержан оперативными сотрудниками УФСБ России по региону. 
- Установлено, что в период с июля по сентябрь 2022 года начальник одного из отделений почтовой связи Волгоградской области организовала систематическое присвоение вверенных ей товарно-материальных ценностей и денежных средств, предназначенных для социальных выплат населению, - сообщили в пресс-службе УФСБ.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ (Присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере). Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы. 
Сумма хищений не называется.

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