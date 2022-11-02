ФСБ задержала начальника почтового отделения в Волгоградской области









Начальник одного из отделений почтовой связи Волгоградской области задержан оперативными сотрудниками УФСБ России по региону.

- Установлено, что в период с июля по сентябрь 2022 года начальник одного из отделений почтовой связи Волгоградской области организовала систематическое присвоение вверенных ей товарно-материальных ценностей и денежных средств, предназначенных для социальных выплат населению, - сообщили в пресс-службе УФСБ.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ (Присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере). Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.

Сумма хищений не называется.



