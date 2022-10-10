Кабмин: мобилизованным бизнесменам дадут пять дней отсрочки на передачу дел

Призванным на военную службу в рамках частичной мобилизации представителям бизнеса в России дадут пять дней отсрочки для передачи дел и оформления доверенностей. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт Правительства РФ. Кроме того, бизнесменам будет предоставлена отсрочка по уплате налогов и кредитные каникулы.

– Эти и другие меры поддержки содержатся в плане первоочередных действий по обеспечению функционирования российской экономики в условиях частичной мобилизации, который утвердил председатель Правительства Михаил Мишустин, – сообщили в кабинете министров 10 октября. – Минюст и Минобороны разработают проект федерального закона, согласно которому граждане, призванные на военную службу по мобилизации, смогут оставаться собственниками бизнеса. Сейчас военнослужащим запрещено заниматься предпринимательством лично или через доверенных лиц.

После принятия такого акта Минобороны и Генштаб выпустят ведомственные документы, дающие мобилизованным пятидневную отсрочку на оформление доверенности новому руководителю и передачу дел, уточняют в Правительстве:

– Эта мера особенно нужна индивидуальным предпринимателям, а также руководителям малых и средних предприятий. Для предпринимателей, призванных на военную службу, продлят сроки уплаты налогов, страховых взносов и других обязательных платежей. Также для них в плане предусмотрен перенос срока представления деклараций по налогам, отчётности по страховым взносам и иной отчётности.

Федеральный закон о кредитных каникулах будет разработан Минфином, Минэкономразвития, Банком России и Корпорацией МСП.

Если мобилизованный предприниматель не сможет обеспечить своевременное исполнение контракта на поставку товаров, выполнение работ или услуг, его условия могут быть изменены.

К представителям бизнеса также не будут применяться штрафы, в том числе включение в реестр недобросовестных поставщиков. Норма коснётся всех контрактов, которые будут заключены до конца 2023 года.

Постановление Правительства об этом должно быть готово к 17 октября.

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»