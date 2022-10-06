Спорт

Волгоградцы предложили поддерживать «Ротор» песней Ирины Дубцовой

Спорт 06.10.2022 09:43
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06.10.2022 09:43


Волгоградские болельщики бурно обсуждают в соцсетях идею поддерживать «Ротор» на матчах песней нашей землячки Ирины Дубцовой «О нем». Как сообщает ИА «Высота 102», эту песню исполнили накануне перед матчем музыканты на «Волгоград Арене». И, как считают некоторые болельщики, ее можно будет петь  всем стадионом в качестве поддержки любимой команды.

Это предложение вызвало неоднозначную реакцию у поклонников волгоградского клуба. Некоторым понравилась идея «своей» песни, например, какая есть у «Спартака», перед матчами которого по традиции звучит мелодия «Знаешь ли ты?» певицы Максим. Кто-то раскритиковал такое предложение, напомнив, что у «Ротора» есть свой гимн, правда, как заметили болельщики, он «нераспевный», зато «патриотичный».

– Гимн клуба – это его визитная карточка, а клубная песня – это его душа.

– Надо начать петь, а потом посмотрим, приживется или нет, – комментируют болельщики. 

Часть болельщиков выступила против этой песни, сославшись на то, что она – о личном. При этом большинство участников обсуждения сошлись во мнении, что одни и те же кричалки уже «надоели», а хочется чего-то свежего и нового. А ветераны-болельщики вспомнили, как волгоградский клуб мощно побеждал под раскатистое, на английский манер – «Рооотоооор». 

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