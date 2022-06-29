Фестиваль #ТриЧетыре в Волгограде станет ежегодным

В Волгограде 29 июня принято решение о ежегодно проведении молодежного фестиваля #ТриЧетыре. Об этом, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу обладмина, губернатор Андрей Бочаров заявил на неформальной встрече с организаторами, участниками и победителями фестиваля.

Встреча с молодежью губернатора Волгоградской области прошла сегодня на борту прогулочного судна. Андрей Бочаров провёл для организаторов, участников и победителей фестиваля экскурсию, лично представив планы по преображению прибрежной части Волгограда и развитию острова Сарпинский.

– Пройдёт 5-7 лет – и вы не узнаете эти места, — заверил молодых волгоградцев глава региона.

Напомним, идея проведения в регионе первого после пандемии масштабного фестиваля #ТриЧетыре была поддержана губернатором Андреем Бочаровым и студентами на встрече, которая состоялась 26 апреля. Участниками и гостями феста, который завершился гала-концертом, стали 240 тысяч человек.

Учитывая итоги фестиваля и высокую заинтересованность в нем молодежи, волгоградские власти приняли решение о проведении такого же мероприятия в 2023 году. При этом территория проведения фестиваля будет расширена. Площадки планируется организовать на обновленной верхней террасе набережной по улице Чуйкова, а также на нижней террасе, где сегодня завершается возведение амфитеатра. Время проведения фестиваля будет продлено.