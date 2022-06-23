Где лучше отдыхать в Абхазии в 2022 году





привлекают своей доступностью и возможностью отдохнуть с комфортом. Необыкновенно красивые ландшафты, чистейший горный воздух, альпийские луга и озера, душевные гостеприимные жители — это все Абхазия. Из-за закрытой Европы в 2022 году республику рассматривают для отдыха еще большее количество туристов, чем обычно. Сравнительно недорогие туры в Абхазию привлекают своей доступностью и возможностью отдохнуть с комфортом.

Все курорты Абхазии зеленые и живописные. Близость гор и шикарная субтропическая природа с целебным воздухом, интересная местная кухня ежегодно привлекает сюда туристов.

Фото: из свободных источников



Пляжный сезон на курортах Абхазии начинается уже в июне и заканчивается в октябре. Некоторые туристы приезжают еще раньше, в мае, но вода в это время некомфортная для купания. Июль и август — самые жаркие месяцы, когда температура воздуха держится в среднем на отметке 25–28 C°. В сентябре начинается бархатный сезон. Остановимся подробнее на обзоре популярных абхазских курортов.Город расположен всего в 40 км от сочинского аэропорта.В Старой Гагре много исторических достопрмечательностей царского и советского периодов. В Новой Гагре хорошо развита инфраструктура.Второй по популярности курорт Абхазии. Городок утопает в зелени, много природных и архитектурных достопримечательностей.Пляжи там считаются лучше и чище.Столица Абхазии расположилась на побережье Сухумской бухты. Здесь интересно посмотреть на руины древних крепостных стен, экзотические растения Дендропарка и Ботанического сада.Популярные пляжи Сухума — Центральный и Синоп. Они галечные, оборудованы шезлонгами, зонтами, кабинками для переодевания.В окрестностях курорта много исторических достопримечательностей. Гудаута не так популярна среди туристов, хотя здесь хорошие галечные пляжи и побывавшие здесь остаются довольны отдыхом.Город находится в необычайно красивой местности. Здесь можно увидеть целые фруктовые рощи — мандариновые, лимонные, апельсиновые, маслиновые, прогуляться по кипарисовым аллеям. Набережная с высокими пальмами тянется на 6 км в длину.В Новый Афон приезжают поправить здоровье благодатным воздухом и целебной водой, полюбоваться на природные красоты.Курортный поселок расположен совсем близко к российской границе. Можно наслаждаться неспешным пляжным отдыхом, а за развлечениями отправиться в Адлер, который находится всего в 5 км.