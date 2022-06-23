Полезно знать

Где лучше отдыхать в Абхазии в 2022 году

Полезно знать 23.06.2022 11:09 Реклама
0
23.06.2022 11:09 Реклама


Необыкновенно красивые ландшафты, чистейший горный воздух, альпийские луга и озера, душевные гостеприимные жители — это все Абхазия. Из-за закрытой Европы в 2022 году республику рассматривают для отдыха еще большее количество туристов, чем обычно. Сравнительно недорогие туры в Абхазию  привлекают своей доступностью и возможностью отдохнуть с комфортом.
КУРОРТЫ АБХАЗИИ
Пляжный сезон на курортах Абхазии начинается уже в июне и заканчивается в октябре. Некоторые туристы приезжают еще раньше, в мае, но вода в это время некомфортная для купания. Июль и август — самые жаркие месяцы, когда температура воздуха держится в среднем на отметке 25–28 C°. В сентябре начинается бархатный сезон. Остановимся подробнее на обзоре популярных абхазских курортов.
ГАГРА
Город расположен всего в 40 км от сочинского аэропорта.
В Старой Гагре много исторических достопрмечательностей царского и советского периодов. В Новой Гагре хорошо развита инфраструктура.
ПИЦУНДА
Второй по популярности курорт Абхазии. Городок утопает в зелени, много природных и архитектурных достопримечательностей.
Пляжи там считаются лучше и чище.
СУХУМ
Столица Абхазии расположилась на побережье Сухумской бухты. Здесь интересно посмотреть на руины древних крепостных стен, экзотические растения Дендропарка и Ботанического сада.
Популярные пляжи Сухума — Центральный и Синоп. Они галечные, оборудованы шезлонгами, зонтами, кабинками для переодевания.
ГУДАУТА
В окрестностях курорта много исторических достопримечательностей. Гудаута не так популярна среди туристов, хотя здесь хорошие галечные пляжи и побывавшие здесь остаются довольны отдыхом.
НОВЫЙ АФОН
Город находится в необычайно красивой местности. Здесь можно увидеть целые фруктовые рощи — мандариновые, лимонные, апельсиновые, маслиновые, прогуляться по кипарисовым аллеям. Набережная с высокими пальмами тянется на 6 км в длину.
В Новый Афон приезжают поправить здоровье благодатным воздухом и целебной водой, полюбоваться на природные красоты.
ЦАНДРИПШ
Курортный поселок расположен совсем близко к российской границе. Можно наслаждаться неспешным пляжным отдыхом, а за развлечениями отправиться в Адлер, который находится всего в 5 км.
Все курорты Абхазии зеленые и живописные. Близость гор и шикарная субтропическая природа с целебным воздухом, интересная местная кухня ежегодно привлекает сюда туристов.
 
Фото: из свободных источников

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

«Ростелеком» предлагает «Лучший старт» в цифровой мир

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог недвижимости. Материнский капитал. +7 927-510-59-46
Полезно знать
22.06.2022 20:43
Полезно знать 22.06.2022 20:43
Комментарии

0
Далее
Полезно знать
22.06.2022 16:36
Полезно знать 22.06.2022 16:36
Комментарии 0

0
Далее
Полезно знать
18.06.2022 13:29
Полезно знать 18.06.2022 13:29
Комментарии

0
Далее
Полезно знать
14.06.2022 15:44
Полезно знать 14.06.2022 15:44
Комментарии

0
Далее
Полезно знать
14.06.2022 10:32
Полезно знать 14.06.2022 10:32
Комментарии

0
Далее
Полезно знать
13.06.2022 08:43
Полезно знать 13.06.2022 08:43
Комментарии

0
Далее
Полезно знать
09.06.2022 22:37
Полезно знать 09.06.2022 22:37
Комментарии

0
Далее
Полезно знать
09.06.2022 11:19
Полезно знать 09.06.2022 11:19
Комментарии

0
Далее
Полезно знать
09.06.2022 10:29
Полезно знать 09.06.2022 10:29
Комментарии

0
Далее
Полезно знать
06.06.2022 13:08
Полезно знать 06.06.2022 13:08
Комментарии 0

0
Далее
Полезно знать
03.06.2022 08:12
Полезно знать 03.06.2022 08:12
Комментарии

0
Далее
Полезно знать
31.05.2022 10:43
Полезно знать 31.05.2022 10:43
Комментарии

0
Далее
Полезно знать
29.05.2022 23:50
Полезно знать 29.05.2022 23:50
Комментарии 0

0
Далее
Полезно знать
27.05.2022 13:59
Полезно знать 27.05.2022 13:59
Комментарии 0

0
Далее
Полезно знать
26.05.2022 09:25
Полезно знать 26.05.2022 09:25
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:42
Волгоградские депутаты предложили «состарить» Пушкинскую картуСмотреть фотографии
14:26
ФНЛ-2 и точка: РФС окончательно решил судьбу ​волгоградского «Ротора»Смотреть фотографии
14:16
Гостей региона встречает приветственная рассылка с виртуальным путеводителем от МТССмотреть фотографии
13:58
В Волгограде семьям семи погибших в ДНР военнослужащих вручили ордена МужестваСмотреть фотографии
13:33
В центре Волгограда с двух домов украли строительные лесаСмотреть фотографии
13:28
В центре Волгограда бойцы спецназа покажут, на что способныСмотреть фотографии
13:11
Волгоградцев накормят корейской едойСмотреть фотографии
12:44
В Волгограде на два дня введут запрет на продажу алкоголяСмотреть фотографии
12:26
Успеть к июлю: в ЦПКиО наполняют водой крупнейший в России детский бассейнСмотреть фотографии
12:23
В Волжском у избитого разводным ключом москвича вымогали 13 млн рублейСмотреть фотографии
12:17
Банк «Открытие»: 56% жителей юга считают, что эпидемия COVID-19 еще не закончиласьСмотреть фотографии
11:56
Под Волгоградом риелтора отправили в колонию за махинации на 13 млн рублейСмотреть фотографии
11:09
В Волгограде ушла из жизни старейший преподаватель «Серебряковки»Смотреть фотографии
10:45
Бочаров объявил особый противопожарный режим в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:24
Крупные противопожарные учения проходят под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:17
В центре Волгограда под Астраханским мостом провалились плитыСмотреть фотографии
09:46
Под Волгоградом священника отстранили от служения после ДТП с пострадавшейСмотреть фотографии
07:50
Ливни, грозы и град спрогнозировали на 23 июня в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:31
Домашний арест и новая экспертиза: потерпевшие и СК сообщили подробности по делу волгоградского экс-врачаСмотреть фотографии
22:06
Производитель красок Tikkurila решил уйти из РоссииСмотреть фотографии
21:49
Дачи на севере Волгограда 23 июня оставят без светаСмотреть фотографии
20:43
Смотри на усы: волгоградцы принимают кузнечиков за саранчуСмотреть фотографии
20:11
КТР Волгоградской области объяснил ситуацию с тарифами на воду в КотовоСмотреть фотографии
19:45
Бастрыкин выслушал доклад по делу в отношении волгоградских чиновниковСмотреть фотографии
19:34
В Кировском районе Волгограда устранили аварию на сетях водоснабженияСмотреть фотографии
19:14
В Волгограде 25 июня Астраханский мост закроют для пешеходовСмотреть фотографии
18:56
Трава у дома: волгоградцы жалуются на заросли конопли под окнами многоэтажекСмотреть фотографии
18:34
В Волгограде задержан ростовчанин, напавший на офицера СКСмотреть фотографии
17:57
Облкомприроды отговаривает волгоградцев от воздушных шаров на выпускныхСмотреть фотографии
17:55
На Волгоград с южной окраины надвигается грозовой фронтСмотреть фотографии
 