Заметки астролога: рекомендации с 28 марта по 3 апреля 2022 года





Каждую неделю для наших читателей свои рекомендации дает магистр астрологии, волжанка Ирина Сенина. Ирина Сенина – известный не только в Волгоградской области, но и за ее пределами астролог. Она издала несколько книг по данной тематике, последняя ее работа – «Предсказательная астрология. Прямые и обратные формулы событий». Ирина Сенина ведет группу в социальных сетях «Астрология для профессионалов и любителей», которая пользуется большой популярностью у пользователей.

28 марта Луна в Водолее, убывающая.

Это удачный период для дел, связанных с электроникой, интернетом, покупки электротоваров.

Уязвимы глаза, уши, голени ног, на них запрещены процедуры и операции. Зато это удачное время для лечения органов, находящихся в области грудной клетки.

Не стоит в этот период заниматься посадками и пересадками растений, поскольку этот день не плодовитый.

29 марта в 7ч.33м. Луна переходит в знак Рыб и будет находиться в нем до 12ч.32м. 31 марта.

Происходит усиление интуиции, могут сниться вещие сны. Уязвимы стопы ног, кожа, психика. Возрастает риск инфекций, аллергических реакций. Будьте осторожнее с бытовой химией. Наркоз может давать осложнения.

В это время хорошо сажать «корешки», но огородникам в этот период следует учесть, что плоды растений, посаженных в этот период, не будут долго храниться. Зато это удачный период для подкормки растений.

28-29 марта Венера будет находиться в соединении с Сатурном. Это не самый удачный период для решения финансовых вопросов, лучше войти в режим экономии. Для любовных, романтических отношений тоже не самые удачные дни, может ощущаться некоторое охлаждение в отношениях.

31 марта в 12ч.32м. Луна переходит в знак Овна и будет находиться в нем до 19ч.51м. 2 апреля.

Уязвима голова, особенно нос, и верхняя челюсть. Запрещены любые манипуляции в области головы. В этот период возможно проявление агрессии, конфликтности, эгоизма.

Это неблагоприятный период у огородников и садоводов для посадок и пересадок. Зато можно удачно бороться с болезнями растений.

1 апреля в 9ч.26м. наступит новолуние в 11 градусах Овна и начнется 1 лунный день, который будет продолжаться до 6 утра 2 апреля.

Не поленитесь в этот период составить планы на месяц. Все, что вы запланируете, будет выполняться как бы само собой.

2 апреля с 19ч.51м. и весь день 3 апреля Луна будет находиться в знаке Тельца.

Это удачный период для решения финансовых вопросов, покупок, в том числе и крупных, вложения денег, особенно, если есть аналогичные показания по личному гороскопу.

Уязвимы горло, шея, верхние дыхательные пути, нижняя челюсть, щитовидная железа. На них запрещены процедуры и операции. Зато это удачный период для лечения болезней мочеполовой сферы и желчного пузыря.

У огородников это очень удачные дни для посадок и пересадок, но только вершков, подкормок и полива. Растения, посаженные в этот период, дадут большой урожай.

3 до 7 апреля Марс будет находиться в соединении с Сатурном.

Будьте осторожнее, поскольку в такие периоды выше риск травм. Могут ломаться механизмы. Выше риск конфликтов при нарушении договоренностей.

Помните, что это общие рекомендации, а у каждого человека есть свой, индивидуальный гороскоп. И все события в Вашей жизни будут происходить именно по нему. Чтобы узнать, что именно будет происходить лично у вас (здоровье, работа, финансы, брак, дети, поездки и т.д.), обратитесь за консультацией к астрологу.



