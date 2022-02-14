Происшествия

Столкновение двух легковушек спровоцировало жуткую пробку в центре Волгограда (ВИДЕО)

Происшествия 14.02.2022 17:46
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14.02.2022 17:46




Столкновение Opel Antara и Lada Vesta спровоцировало крупную пробку на пересечении улицы 7-ая Гвардейская и проспекта Ленина в Центральном районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, ДТП обошлось без пострадавших. 
По предварительным данным, 45-летний водитель Lada Vesta ехал по Первой Продольной магистрали и при повороте налево на улицу 7-ой Гвардейской не уступил дорогу встречному автомобилю Opel Antara. От серьезных травм обоих водителей спасли раскрывшиеся подушки безопасности. Авария осложнила и без того тяжелую дорожную ситуацию на оживленном перекрестке.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области.

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