Волгоградскую «Аксинью» оценили по достоинству в Москве

Полезно знать 14.02.2022 12:33 Новости компаний
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14.02.2022 12:33 Новости компаний
Волгоградское народное предприятие «КОНФИЛ» представило свою продукцию на международной продовольственной выставке «Продэкспо», которая проходила в Москве с 7 по 11 февраля в «Экспоцентре».
Данная выставка является местом притяжения производителей продуктов питания и напитков со всего мира. Участие местных производителей в таком масштабном мероприятии свидетельствует о признании волгоградской продукции на международной арене.
Не удивительно, что среди более чем 2,5 тысячи участников из 73 стран экспозиция волгоградской кондитерской фабрики «КОНФИЛ» вызвала высокий интерес. На ярком стенде вниманию посетителей был представлен традиционный ассортимент, известный далеко за пределами региона, а также новинки кондитерской продукции.
Продукция «КОНФИЛА» производится строго по ГОСТ, что подтверждается соответствующими сертификатами. А шоколад «Аксинья молочный», также представленный на выставке, удостоен Знака качества Российской системы качества (РосКачество).
Выявление товаров, достойных российского Знака качества, происходит по результатам веерных исследований, в ходе которых продукция, приобретенная в торговых точках страны, проверяется на соответствие существующим стандартам качества и стандартам Российской системы качества. Стандарты Роскачества находятся на верхней границе или превышают требования современных ГОСТов.
Напомним, что кондитерская фабрика «КОНФИЛ» основана в 1887 году. В настоящее время является крупнейшим в Нижнем Поволжье кондитерским предприятием и входит в число двадцати крупнейших кондитерских фабрик России. Годовой объем продаж предприятия составляет около 7000 тонн при ассортименте более 300 наименований кондитерских изделий.
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