Здравоохранение

В Волгоградской области неотложную помощь будут оказывать все новогодние дни

Здравоохранение 27.12.2021 12:59
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27.12.2021 12:59


На особый режим работы в период новогодних каникул переходят больницы и поликлиники Волгоградской области. В штатном режиме продолжится вакцинация от новой коронавирусной инфекции, которая будет доступна все праздничные дни кроме 1 января 2022 года, сообщили ИА «Высота 102» в облкомздраве. 
В период с 31 декабря по 9 января включительно во взрослых поликлиниках будет организована работа кабинетов и отделений неотложной помощи ежедневно с 8-00 до 20-00 в Волгограде и Волжском, с 8-00 до 16-00 в районах области. Кабинеты неотложной помощи будут работать и  в медицинских организациях, оказывающих помощь детям,  в часы их работы. Врачи-специалисты готовы принимать пациентов в медицинских учреждениях в соответствии с графиком, дополнительная информация будет доступна на сайтах медицинских организаций.
Травмпункты региона и станции скорой медицинской помощи продолжат работу в круглосуточном режиме.
На особом контроле остается предотвращение распространения коронавирусной инфекции. В новогодние дни будет обеспечена ежедневная работа амбулаторных центров диагностики и лечения COVID-19, включая проведение КТ-исследования. Для пациентов Красноармейского и Кировского районов в ежедневном и круглосуточном режиме будет работать клиническая больница скорой помощи №15. Для жителей Дзержинского, Краснооктябрьского, Тракторозаводского, Советского, Ворошиловского и Центрального районов круглосуточно -  поликлиники №28 (понедельник, четверг), №4 (вторник, пятница, воскресенье) и № 1 (среда, суббота).
Дежурные стоматологии готовы оказать неотложную помощь ежедневно с 9-00 до 15-00. Все районные стоматологии, а также стоматологические кабинеты центральных районных больниц будут работать по установленному графику. Ежедневно после 15-00 стоматологическая помощь в неотложной форме также будет оказываться городской клинической больницей № 1 и городской клинической больницей № 1 им. С.З. Фишера.
В медицинских организациях, оказывающих помощь беременным и роженицам, организуют  дежурства и администраторов, и врачей-специалистов.
В одну смену будут работать  по графику дежурств специалисты  в центрах амбулаторной онкологической помощи. В период праздничных дней не будет остановлена работа клинико-диагностических лабораторий по проведению ПЦР-диагностики. Продолжится ежедневный мониторинг заболеваемости коронавирусной инфекцией: при осложнении ситуации, по мере необходимости, будет обеспечен ввод в работу дополнительных инфекционных коек.
4 и 5 января в Волгоградском областном центре крови организуют  прием доноров. 

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