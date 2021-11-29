



В сезон распродаж люди часто совершают спонтанные покупки. С услугой «Лёгкий возврат» онлайн-покупатель может бесплатно сдать интернет-заказ в почтовое отделение по упрощенной процедуре. Единственное условие: онлайн-магазин, где приобретаются товары, должен быть подключен к услуге Почты России «Лёгкий возврат».

Для возврата не подошедшего товара необходим только трек-номер –– не требуются ни чек, ни документы, удостоверяющие личность. На порядок сокращено время оформления возврата, которое теперь составляет менее одной минуты, так как нет необходимости заполнять бланк в почтовом отделении.

Многие покупатели в Волгоградской области уже оценили преимущества услуги «Лёгкий возврат». Объем услуги за 10 месяцев 2021 г. к соответствующему периоду 2020 г. вырос почти в два раза и составил 7 300 возвратов.

Для интернет-магазинов услуга позволяет увеличить количество лояльных покупателей и приобрести новых, повысить средний чек, конверсию и частоту покупки, т.к. снимает основной барьер и нивелирует риски при дистанционном приобретении товара. Для возвратов увеличены максимальные габариты, и теперь Почтой России можно бесплатно вернуть даже небольшую бытовую и садовую технику. Для некрупных предпринимателей и самозанятых граждан Почта России предоставляет возможность подключиться к «Лёгкому возврату» без оформления лишних бумаг, по договору оферты.

Для подключения к услуге «Лёгкий возврат» у интернет-магазина должен быть заключен соответствующий договор с Почтой России. Оформить его возможно по упрощенной схеме через электронный сервис.

Интернет-магазины, подключённые к услуге «Лёгкий возврат», самостоятельно информируют клиентов о возможностях и сроках возврата покупок на их площадках. Вернуть товар обратно продавцу по упрощенной процедуре можно в адрес более 550 интернет-магазинов, включая OZON, H&M, AliExpress, 220v и др. Услуга осуществляется в рамках законодательства на соответствующие категории товаров.







