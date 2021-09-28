В Дзержинском районе Волгограда отключат воду на три ночи

Общество 28.09.2021 09:07
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28.09.2021 09:07
Отключение связано с проведением профилактических работ. Как пояснили ИА «Высота 102» в ООО «Концессии водоснабжения», для удобства жителей работы будут проведены в ночное время. В связи с этим будет приостановлено водоснабжение: первый этап с 22.00 час. 28 сентября до 07.00 час. 29 сентября, второй этап с 22.00 час. 30 сентября до 05.00 1 октября 2021 года. Полный список адресов можно посмотреть на сайте «Концессий водоснабжения» по ссылке https://investvoda.ru/?p=12121
Во время плановой остановки на первом этапе бригады проведут капитальный ремонт задвижки на водопроводной насосной станции «Олимпийская», которая снабжает ресурсом более 213 тысяч жителей. На втором этапе установят запорную арматуру обратно.
Данные мероприятия крайне важны для качественного и бесперебойного обеспечения потребителей питьевой водой, заверили в компании. Их невозможно провести, пока система заполнена водой, а электросети находятся под напряжением. Компания приносит извинения горожанам за временные неудобства.
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