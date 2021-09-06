Выборы 06.09.2021 13:39
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06.09.2021 13:39
В типографии на улице Чембарской, 16 в Ворошиловском районе Волгограда уничтожили печатную форму, на которой были изготовлены 3 млн 652 тысячи бюллетеней для выборов в Госдуму. Под нож пустили излишки и бракованные бюллетени, сообщили в избирательной комиссии Волгоградской области.
После уничтожения представители избиркома забрали изготовленные бюллетени, расфасованные в тысячи пачек. Из общего числа отпечатанных бюллетеней 500 856 предназначены для голосования с ипользованием КОИБ. Все бюллетени имеют несколько степеней защиты, в том числе, нанесение тангирной сетки синего или зеленого цвета на лицевой или обеих сторонах. Цвет зависит от типа голосования – по списку или одномандатному округу, нанесение – от использования КОИБ. Для комплексов обработки необходима двухсторонняя защита. На каждый бюллетень будет наклеена спецмарка, поставлены печать и подписи двух членов УИК.
До выборов в Государственную Думу восьмого созыва остается меньше двух недель – голосование стартует 17 сентября и продлится три дня.
Фото: избирательная комиссия Волгоградской области.
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