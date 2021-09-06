Выборы

Тысячи пачек с бюллетенями забрал из типографии волгоградский избирком

Выборы 06.09.2021 13:39
0
06.09.2021 13:39




В типографии на улице Чембарской, 16 в Ворошиловском районе Волгограда уничтожили печатную форму, на которой были изготовлены 3 млн 652 тысячи бюллетеней для выборов в Госдуму. Под нож пустили излишки и бракованные бюллетени, сообщили в избирательной комиссии Волгоградской области.
После уничтожения представители избиркома забрали изготовленные бюллетени, расфасованные в тысячи пачек. Из общего числа отпечатанных бюллетеней 500 856 предназначены для голосования с ипользованием КОИБ. Все бюллетени имеют несколько степеней защиты, в том числе, нанесение тангирной сетки синего или зеленого цвета на лицевой или обеих сторонах. Цвет зависит от типа голосования – по списку или одномандатному округу, нанесение – от использования КОИБ. Для комплексов обработки необходима двухсторонняя защита. На каждый бюллетень будет наклеена спецмарка, поставлены печать и подписи двух членов УИК.
До выборов в Государственную Думу восьмого созыва остается меньше двух  недель – голосование стартует 17 сентября и продлится три дня.
Фото: избирательная комиссия Волгоградской области.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Волго-Дон. Новый жилой квартал на Тулака.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Выборы
30.08.2021 11:57
Выборы 30.08.2021 11:57
Комментарии

0
Далее
Выборы
27.08.2021 15:47
Выборы 27.08.2021 15:47
Комментарии

0
Далее
Выборы
26.08.2021 13:55
Выборы 26.08.2021 13:55
Комментарии

0
Далее
Выборы
25.08.2021 13:17
Выборы 25.08.2021 13:17
Комментарии

0
Далее
Выборы
25.08.2021 12:16
Выборы 25.08.2021 12:16
Комментарии

0
Далее
Выборы
20.08.2021 17:44
Выборы 20.08.2021 17:44
Комментарии

0
Далее
Выборы
17.08.2021 17:55
Выборы 17.08.2021 17:55
Комментарии

0
Далее
Выборы
12.08.2021 15:11
Выборы 12.08.2021 15:11
Комментарии

0
Далее
Выборы
10.08.2021 17:50
Выборы 10.08.2021 17:50
Комментарии

0
Далее
Выборы
05.08.2021 12:49
Выборы 05.08.2021 12:49
Комментарии

0
Далее
Выборы
04.08.2021 21:07
Выборы 04.08.2021 21:07
Комментарии

0
Далее
Выборы
29.07.2021 19:06
Выборы 29.07.2021 19:06
Комментарии

0
Далее
Выборы
26.07.2021 17:52
Выборы 26.07.2021 17:52
Комментарии

0
Далее
Выборы
19.07.2021 20:07
Выборы 19.07.2021 20:07
Комментарии

0
Далее
Выборы
17.07.2021 12:51
Выборы 17.07.2021 12:51
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:04
Волгоградский губернатор вплотную занялся лесозащитными полосамиСмотреть фотографии
17:46
Суд в Волгограде обязал чиновников облкомприроды вернуть 12,5 млн субсидии в бюджетСмотреть фотографии
16:58
«Квантопогружение»: «Ростелеком» в Волгограде стал партнером серии образовательных квестов для кванторианцевСмотреть фотографии
16:24
Колонию оштрафовали на 16 млн за срыв сроков по строительству детсада в ВолжскомСмотреть фотографии
16:01
Подрядчик Роскосмоса возьмется за здание волгоградского ТЮЗаСмотреть фотографии
15:34
Ночные заморозки задержатся в Волгоградской области до 8 сентябряСмотреть фотографии
13:57
РУСАЛ стал генеральным партнером Гранд финала «Metal Cup. Устойчивое развитие»Смотреть фотографии
13:39
Тысячи пачек с бюллетенями забрал из типографии волгоградский избиркомСмотреть фотографииCмотреть видео
13:24
В Волгоградской области месть пенсионера девушке-продавцу за отказ разменять деньги попала на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
13:00
Волжанке вернули незаконно списанные банком детские пособияСмотреть фотографии
12:53
МТС подготовила волгоградский аквапарк к наплыву селфиСмотреть фотографии
12:03
Готовилась к выписке: женщина выпала из окна ковидного госпиталя в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:44
Банк «Открытие» запускает серию открытых вебинаров по инвестициямСмотреть фотографии
11:38
Заболеваемость коронавирусом в Волгоградской области «шагает по плато»Смотреть фотографии
11:26
Полиция проводит проверку после избиения диджея в волгоградском клубеСмотреть фотографии
11:03
Члены УИК в Волгоградской области получат прибавку к зарплате за выборыСмотреть фотографии
10:39
Губернатор Волгоградской области придал ускорение вакцинации от гриппаСмотреть фотографии
10:22
В Волгограде один водитель сбил пешехода, а второй его задавилСмотреть фотографии
10:05
Осужденные за браконьерство не убедили в своей невиновности волгоградский облсудСмотреть фотографии
09:48
Жаждущий любви волгоградец отдал мошенникам 100 тыс рублейСмотреть фотографии
09:25
Ремонт школы в подарок: в честь своего юбилея компания Андрея Мельниченко дарит подарки городам присутствия предприятийСмотреть фотографии
08:23
В Волгограде 47 зданий исключены из перечня объектов культурного наследияСмотреть фотографии
07:59
В Дагестане нашли потерявшийся катер с семью волгоградцамиСмотреть фотографии
20:23
«Ездить с открытым баком – это безумие»: в Волгограде байкер собирается судиться с продавцом сгоревшего мотоциклаСмотреть фотографии
18:59
Волгоградский «Ротор» разгромил одного из лидеров ФНЛ из Оренбурга - 3:0Смотреть фотографии
17:35
В Каспийском море потерялся катер с семью волгоградцами на бортуСмотреть фотографии
16:24
Названа предварительная причина покраснения реки в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:09
«У вас в России – свобода»»: уехавший из страны волгоградец - о скованном коронавирусом и страхом ВьетнамеСмотреть фотографии
14:05
В Волгоградской области открыли детскую поликлинику в ярких тонахСмотреть фотографии
12:30
Экс-главу МЧС по Волгоградской области наградили за тушение пожаров в ЯкутииСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 