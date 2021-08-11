Жителей Волгоградской области поражает новый вирус

Здравоохранение 11.08.2021 08:05
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11.08.2021 08:05
В Волгоградской области среди заболевших с признаками ОРВИ выявляют такие возбудители заболевания, как Covid-19, парагрипп, риновирус и бокавирус. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области. За последнюю неделю количество заболевших ОРВИ увеличилось по сравнению с предыдущей на 5,5%. Около 70% заболевших – это жители региона старше 15 лет.
Интересно, что среди возбудителей ОРВИ стал все чаще встречаться бокавирус.
Справка. Бокавирус обычно обнаруживают у части пациентов с ОРИ всех возрастных групп, но чаще он поражает детей в возрасте от 6 месяцев до 3 лет, а также его обнаруживают у 1% здоровых людей в тканях миндалин и аденоидов. Одной из причин их хронического воспаления как раз и является данный вирус.
Он вызывает заболевания верхних и нижних дыхательных путей, которые протекают в виде ринита, острого отита, тонзиллита, фарингита, ларинготрахеита, пневмонии, бронхиолита и бронхита.
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