Здравоохранение

Упустили время: четверо сердечников умерли от COVID-19 в Волгоградской области

Здравоохранение 26.04.2021 13:39
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26.04.2021 13:39


Смерть четверых жителей Волгоградской области от COVID-19 подтверждена за минувшие сутки. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном оперативном штабе, скончались двое волгоградцев 59 и 78 лет, 84-летняя жительница Волжского и 66-летний мужчина из Камышина. Все они обратились за медицинской помощью спустя три-четыре дня после начала заболевания. Трое лечились амбулаторно, без положительной динамики. Только 66-летнего камышина сразу госпитализировали в больницу, где он позже и скончался. У всех пациентов COVID-19 сопровождался двухсторонней пневмонией.
За минувшие сутки коронавирус был выявлен у 111 человек. По-прежнему основная масса новых случаев COVID-19 выявляется в Волгограде. 74 пациента успешно завершили лечение от этого вируса. 
Всего в регионе зарегистрировано 56,5 тысячи случаев заражений ковидом, скончались 1081 человек.

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