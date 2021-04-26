Расследования

Отобрали пиццу и кока-колу: двоих волгоградцев сурово осудили за нападение на курьера

Расследования 26.04.2021 10:41
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26.04.2021 10:41


Двое разбойников, напавших на доставщика еды в Красноармейском районе Волгограда, получили по 4 года лишения свободы в колонии общего режима. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на апелляционное определение облсуда, в сентябре 2020 года Красноармейский районный суд признал обоих виновными в совершении разбоя по предварительному сговору с применением оружия. Защитники осужденных обжаловали приговор в апелляционной инстанции, но их жалобы были оставлены без удовлетворения. 
Следствием и судом установлено, что фигуранты уголовного дела спланировали преступление. Они оформили заказ на фиктивный адрес и выжидали появление курьера. В подъезде дома, угрожая ножом, они вырвали из рук разносчика сумки и скрылись. Их добычей стали 4 супер-мясные пиццы, один сет-ролл, 4 бутылки кока-колы, всего на сумму около 3,4 тысячи рублей. С учетом стоимости двух термосумок, в которых находилась еда, ими был нанесен материальный ущерб в размере 9088 рублей. Полицейским, которые их задержали, свои действия они объяснили чувством голода, охватившим их поздно вечером.
Примечательно, что на суде один из разбойников полностью признал вину, а второй – частично. Защитник одного из осужденных утверждал, что приговор слишком суровый. Он просил переквалифицировать дело с разбоя на грабеж и назначить наказание, не связанное с лишением свободы. Решение апелляционной инстанции может быть обжаловано в Четвертом кассационном суде общей юрисдикции.

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