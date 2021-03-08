Бесплатный транспорт для пожилых пустили к пунктам вакцинации в Волгоградской области





Более 400 жителей старшего поколения из 22 районов воспользовались специальным бесплатным транспортом для передвижения из отдаленных поселков Волгоградской области прямиком в прививочные пункты для вакцинации от COVID-19. Как сообщили ИА «Высота 102» в областной администрации, для таких перевозок используют 34 автомобиля класса «универсал», которые были приобретены в 2019 году по нацпроекту «Демография».

Медработники собирают заявки на вакцинацию, после чего формируются маршруты для доставки пожилых людей в специализированные пункты в назначенный день и час. В лидеры по количеству заявок на вакцинацию выбился Октябрьский район. Здесь о своем желании привиться заявил 71 человек. На втором месте находится Даниловский район - 59 человек, за ним следует Ленинск - 36 человек. В областной администрации отмечают, что данная услуга будет действовать и после снятия коронавирусных ограничений. К примеру, для прохождения диспансеризации.

В Волгоградской области развернуто 57 прививочных пунктов. С 18 января текущего года в них провакцинировались свыше 50 тысяч жителей региона, из них около 21 тысячи уже закончили данную процедуру.



